Pao potpis u Partizanu: Kris Silva može odmah da igra za crno-bijele

KK Partizan je doveo Krisa Silvu, gabonskog centra, koji će debitovati protiv Zadra.

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

KK Partizan zvanično je doveo gabonskog centra Krisa Silvu (30, 204 cm). Već nekoliko dana spekulisalo se o tome, znamo da je Kris Silva doputovao u Beograd u utorak, pred meč sa Baskonijom, a potom je obavio ljekarske preglede i ugovor je potpisan u međuvremenu.

"Pravo nastupa u crno-bijelom dresu, novo pojačanje Parnog valjka će imati od utakmice protiv Zadra", naveo je Partizan u prvom obraćanju od dolaska Krisa Silve.

Ko je Kris Silva?

Silva je rođen 1996. godine u Libervilu (Gabonu), ima iskustvo igranja u NBA ligi (Majami, Sarkamento, Minesota, Dalas), a u Evroligu je došao zaobilaznim putem preko izraelske Bnei Herzlije i atinskog AEK-a gdje je bilježio najbolje partije u karijeri. U Fenerbahčeu se nije najbolje snašao.

Trener Đoan Penjaroja ima velikih problema sa povredama igrača na visokim pozicijama. Kevarijus Hejs i Tonje Džekiri su povrijeđeni i jedini klasični centar koji mu je na raspolaganju je Žofri Lovernj. Iz crno-bijelog tabora su više puta isticali da neće dovoditi igrače po svaku cijenu, a vidjećemo da je Silva pravo rešenje u ovom momentu sezone, pošto znamo da su pojačanja usred sezone i te kako znala da "osvježe" ekipu.