logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao potpis u Partizanu: Kris Silva može odmah da igra za crno-bijele

Pao potpis u Partizanu: Kris Silva može odmah da igra za crno-bijele

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

KK Partizan je doveo Krisa Silvu, gabonskog centra, koji će debitovati protiv Zadra.

Kris Silva potpisao za KK Partizan Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

KK Partizan zvanično je doveo gabonskog centra Krisa Silvu (30, 204 cm). Već nekoliko dana spekulisalo se o tome, znamo da je Kris Silva doputovao u Beograd u utorak, pred meč sa Baskonijom, a potom je obavio ljekarske preglede i ugovor je potpisan u međuvremenu.

"Pravo nastupa u crno-bijelom dresu, novo pojačanje Parnog valjka će imati od utakmice protiv Zadra", naveo je Partizan u prvom obraćanju od dolaska Krisa Silve.

Ko je Kris Silva?

Silva je rođen 1996. godine u Libervilu (Gabonu), ima iskustvo igranja u NBA ligi (Majami, Sarkamento, Minesota, Dalas), a u Evroligu je došao zaobilaznim putem preko izraelske Bnei Herzlije i atinskog AEK-a gdje je bilježio najbolje partije u karijeri. U Fenerbahčeu se nije najbolje snašao.

Trener Đoan Penjaroja ima velikih problema sa povredama igrača na visokim pozicijama. Kevarijus Hejs i Tonje Džekiri su povrijeđeni i jedini klasični centar koji mu je na raspolaganju je Žofri Lovernj. Iz crno-bijelog tabora su više puta isticali da neće dovoditi igrače po svaku cijenu, a vidjećemo da je Silva pravo rešenje u ovom momentu sezone, pošto znamo da su pojačanja usred sezone i te kako znala da "osvježe" ekipu.

Tagovi

KK Partizan Kris Silva košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC