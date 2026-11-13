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Partizan poslije četiri meča u Beogradu ide na gostovanje: Penjaroja i Lakić oprezni pred Zadar

Partizan poslije četiri meča u Beogradu ide na gostovanje: Penjaroja i Lakić oprezni pred Zadar

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaši Partizana poslije četiri meča kod kuće idu na prvo gostovanje, i to u Zadar. O meču su pričali Đoan Penjaroja i Arijan Lakić.

Partizan gostuje Zadru Izvor: MN PRESS

Poslije četiri uzastopna meča kod kuće u svim takmičenjima, košarkaši Partizana idu na prvo gostovanje. Čeka ih meč protiv Zadra u subotu (18.30 časova), pa onda i duplo evroligaško kolo u Beogradu. Crno-bijeli su na skoru 6-0, dok je hrvatski tim na 2-4.

"Očekuje nas teška utakmica, pogotovo što oni igraju dobro kod kuće i dobra su odbrambena ekipa. Igraju agresivno, mi ćemo morati da uspostavimo ritam i da probamo da iskontrolišemo izgubljene lopte", kazao je trener Beograđana Đoan Penjaroja.

O predstojećem meču je pričao i Arijan Lakić koji je proveo dvije sezone u Zadru.

"Lično jedva čekam da odigram meč. Kao ekipa smo spremni da damo sve od sebe. Poslije pobjede protiv Baskonije smo motivisani, ali znamo da u Zadru nikada nije lako. Moramo da odigramo dobro svih 40 minuta, da budemo fokusirani, jer rezultat lako može da se okrene. Posebno što imaju podršku sa tribina. Zato ne smijemo da se opuštamo ni u jednom momentu", završio je Lakić.

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Tagovi

KK Partizan KK Zadar ABA liga Đoan Penjaroja Arijan Lakić

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