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Vlade Đurović: "Srbija je dobila još jednog reprezentativca, igraće on i pored Nikole Jokića"

Vlade Đurović: "Srbija je dobila još jednog reprezentativca, igraće on i pored Nikole Jokića"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vlade Đurović je istakao da mu je najdraža stvar kod Partizana ove sezone to što Nikola Tanasković igra redovno i najavio ga je u reprezentaciji Srbije.

Vlade djurovic tanaskovic ce da igra sa jokicem za srbiju Izvor: TV Arena sport

Pričao je o Partizanu Vlade Đurović i prvo istakao koliko je Tonje Džekiri važan za crno-bijele. Vratio se poslije povrede, a nakon što je izašao na teren vidjelo se koliko je nedostajao. Odmah je novu dimenziju u igri dobio tim Đoana Penjaroje.

"Nismo pomenuli Džekirija. Sada sam vidio koliko taj igrač znači Partizanu. Bez njega Partizan nije taj tim, nema tu dimenziju, nije to evroligaški jak tim bez Džekirija. Ono što on ubacuje i sa takvim procentima to je fantastično", rekao je Vlade Đurović.

"Igraće on kod Alimpijevića"

Svaku šansu koju je dobio iskoristio je Nikola Tanasković i njega vidi ne samo kao bitnu kariku u Partizanu, već i kod selektora Dušana Alimpijevića u selekciji Srbije.

"Drugo što sam ja zadovoljan što standardno igra Tanasković i što je naša reprezentacija dobila sigurnog jednog visokog igrača u 4 ili 5 visokih koje će voditi Alimpijević. Igraće on i pored Jokića. Mnogo mi se dopada kako igra, stvarno je toliko sazreo, napredovao, stvarno je postao pravi igrač", analizirao je Đurović.

"Četiri od četiri"

Partizan je pobijedio prethodne dvije utakmice, sada ga čekaju još dvije za koje je siguran Đurović da će izabranici Đoana Penjaroje dobiti.

"Sada im dolazi najteža od te četiri. Mislim da Partizan ima kvalitet, atmosferu i publiku da to dobije. Ne smije da se pravi nešto veliko jer je dobijena Baskonija. Igrali su bez dva nova igrača, sada će biti mnogo jači. Dolaze im centimetri i kilogrami. Od 11 utakmica 10 su izgubili, skoro svako ko je igrao sa njima ih je dobio. Nije Partizanova pobjeda veličanstvena, ali je vrlo važna pred ovu utakmicu sa Valensijom, koja je mnogo jači protivnik. Ali i dalje stojim pri tome da će Partizan dobiti sve četiri utakmice", završio je on.

(MONDO)

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00:13
Pobeda Partizana nad Makabijem
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Nikola Tanasković Srbija Vlade Đurović KK Partizan

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