Partizan prvi put izgubio u ABA ligi: Crno-bijeli kasno upalili u Zadru, nisu mogli da stignu "minus 23"

Partizan je u Zadru prvi put poražen u ABA ligi ove sezone.

Izvor: ABA liga/Josip Begonja

Košarkaši Zadra savladali su Partizan na svom terenu 81:74 i tako nanijeli prvi poraz u ABA ligi crno-belima ove sezone. Upalila se mašina crno-bijelih, ali prekasno pošto u meču u kome su gubili i sa 23 poena razlike (50:27) nisu mogli da se vrate dovoljno da bi pobedili.

Vanja Marinković je na minut do kraja meča pogodio trojku za 78:72, zatim u kontri poentirao za 78:74, ai tada se već ušlo u posljednji minut i u penal završnici crno-bijeli su poraženi.

Nije djelovalo na početku da ćemo gledati ovakav meč pa je tako tim Đoana Penjaroje bolje otvorio utakmicu i vodio je na startu.Nakon početnog egala u kome je ipak crno-bijeli tim vodio prvih osam minuta pred kraj prve četvrtine preokrenuo je domaćin, a onda se desila druga četvrtina koja je riješila meč.

Kasnij je Partizan digao nivo igre, uspjevao da smanji prednost rivala, ali nakon 26:10 u drugih 10 minuta nije bilo povratka za crno-bijele. Vladimir Mihailović i Ros Vilijams su trojkama obilježili ovaj period i tako donijeli nedostižnu prednost Zadru.

Dobio je Partizan treću četvrtinu, poentirao na startu četvrte, ali kada je Mark Ogden dao dvije trojke na osam minuta do kraja za 70:54 djelovalo je da je meč gotov. Ipak Partizan je uspio da smanji prednost, dođe do jednocifrenog minusa u finišu, ali ni u jednom momentu se nije dovoljno približio da bi ugrozio prednost domaćina.