logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan prvi put izgubio u ABA ligi: Crno-bijeli kasno upalili u Zadru, nisu mogli da stignu "minus 23"

Partizan prvi put izgubio u ABA ligi: Crno-bijeli kasno upalili u Zadru, nisu mogli da stignu "minus 23"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Partizan je u Zadru prvi put poražen u ABA ligi ove sezone.

ABA liga Zadar pobijedio Partizan Izvor: ABA liga/Josip Begonja

Košarkaši Zadra savladali su Partizan na svom terenu 81:74 i tako nanijeli prvi poraz u ABA ligi crno-belima ove sezone. Upalila se mašina crno-bijelih, ali prekasno pošto u meču u kome su gubili i sa 23 poena razlike (50:27) nisu mogli da se vrate dovoljno da bi pobedili.

Vanja Marinković je na minut do kraja meča pogodio trojku za 78:72, zatim u kontri poentirao za 78:74, ai tada se već ušlo u posljednji minut i u penal završnici crno-bijeli su poraženi.

Nije djelovalo na početku da ćemo gledati ovakav meč pa je tako tim Đoana Penjaroje bolje otvorio utakmicu i vodio je na startu.Nakon početnog egala u kome je ipak crno-bijeli tim vodio prvih osam minuta pred kraj prve četvrtine preokrenuo je domaćin, a onda se desila druga četvrtina koja je riješila meč.

Kasnij je Partizan digao nivo igre, uspjevao da smanji prednost rivala, ali nakon 26:10 u drugih 10 minuta nije bilo povratka za crno-bijele. Vladimir Mihailović i Ros Vilijams su trojkama obilježili ovaj period i tako donijeli nedostižnu prednost Zadru.

Dobio je Partizan treću četvrtinu, poentirao na startu četvrte, ali kada je Mark Ogden dao dvije trojke na osam minuta do kraja za 70:54 djelovalo je da je meč gotov. Ipak Partizan je uspio da smanji prednost, dođe do jednocifrenog minusa u finišu, ali ni u jednom momentu se nije dovoljno približio da bi ugrozio prednost domaćina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Zadar KK Partizan ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC