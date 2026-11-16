Nikola Mirotić će propustiti gostovanje Partizanu u Beogradu i neće ga biti u sastavu Valensije.

Izvor: Vicente Vidal Fernandez / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Mirotić ponovo neće igrati protiv Partizana! Iskusni krilni centar će zajedno sa Nejtom Riversom propustiti duel 12. kola Evrolige protiv crno-bijelih, saopštila je Valensija. Riversa muči povreda lijevog stopala, dok Mirotić prema navodima kluba ima problem sa primicačem.

Utakmica između Partizana i Valensije igra se u utorak od 20.45 u Beogradskoj areni, a nije prva protiv Partizana koju propušta Mirotić. On je kao igrač Olimpije iz Milana u decembru 2023. propustio duel sa crno-bijelima.

Od tada je bio redovan i uvijek igrao dobro kada igra protiv Partizana. U martu 2024. dao je 19 poena, osam mjeseci kasnije je uz 19 poena imao i devet skokova i tri asistencije, a u januaru 2025. je imao 16 poena i šest skokova. U novembru 2025. je dao 17 poena uz osam skokova, a u januaru ove godine je dao 13 poena.

Oba tima oslabljena

Izvor: Profimedia

U nedostatku Mirotića i Riversa, ispod koša će Valensija igrati sa Nilom Sakoom, Mahmaduom Gajom, doskorašnjim centrom Crvene zvezde Hasijelom Riverom kao i bivšim centrom Partizana Dilanom Osetkovskim. Crno-bijeli će imati veće probleme pošto neće biti Itana Tompsona, Kevarijusa Hejsa i Dereka Vilisa.

"Svako gostovanje u Evroligi je zahtjevno. Kad je riječ o Partizanu, to je ekipa koja spada u elitu po svojim defanzivnim karakteristikama. Na to ćemo morati da usmjerimo najveći dio svoje energije. Ključno je da im pariramo fizički i po intenzitetu, kao i kada mi branimo njihov napad. Idemo na jedan od najvrelijih terena u takmičenju, sa sjajnom atmosferom i velikim pritiskom, ali najvažnije je da se usredsredimo na ono što će se dešavati na terenu. Biće to veoma fizički zahtjevna utakmica. Mnogo ih poštujemo, ovo je veliki izazov, ali i prilika da nastavimo u pozitivnom ritmu koji smo osjetili na prethodnim utakmicama", rekao je trener Valensije Ćavi Albert.

Valensija se nalazi na prvom mjestu na tabeli Evrolige sa osam pobjeda i tri poraza, dok je Partizan na 11. poziciji sa skorom 6/5.