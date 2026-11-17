Ispravljena je velika nepravda i Nemanja Majdov će dobiti svoju medalju sa Svjetskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

Velike i istorijske vijesti stigle su danas u Džudo savez Srbije. Najtrofejnijem srpskom džudisti Nemanji Majdovu zvanično je dodijeljena bronzana medalja sa Svjetskog seniorskog prvenstva u Bakuu, održanog u oktobru ove godine.

Odluku o ispravljanju sudijske nepravde donio je Izvršni odbor Svjetske džudo federacije (IJF), nakon što je Majdov lično uputio zahtjev predsjedniku federacije Marijusu Vizeru i sudijskoj komisiji da se ponovo pregleda snimak njegove borbe za treće mjesto. Poslije detaljne analize supervizora utvrđeno je da je Majdov oštećen i da je bacanje trebalo biti bodovano.

Vidi opis Nemanja Majdov dobio medalju sa Svjetskog prvenstva: Ispravljena velika nepravda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 11 / 11

Da podsjetimo, u meču za bronzano odličje u kategoriji do 90 kilograma, Majdov je odmjerio snage sa domaćim takmičarom Muradom Fatijevim. Iako je srpski as izveo čisto bacanje koje je trebalo da mu donese pobjedu, sudije u finalnom bloku to nisu bodovale, pa je meč u produžetku pripao azerbejdžanskom borcu. Nakon detaljne analize supervizora, utvrđeno je da je Majdov oštećen i pobjeda je zvanično pripisana njemu.

Majdov se oglasio: "Slava Bogu, pravda je zadovoljena"

Majdov se oglasio povodom odluke IO Svjetske džudo federacije ne krijući ponos i zahvalnost.

"Slava Bogu. Hvala IJF-u, predsjedniku gospodinu Vizeru i komisiji supervizora što su razmotrili moj slučaj i zahtjev. Pokazali ste zašto u džudou vladaju poštovanje, čast i fer-plej. Greška je ispravljena u najbržem mogućem periodu i time je pokazano zašto je džudo na ovako velikom nivou u svijetu i zašto je tu gdje jeste. Želio bih da se zahvalim svim džudo šampionima što su mi slali poruke podrške i koje sam takođe pitao za njihovo mišljenje vezano za rezultat meča. Hvala svim ljudima, našim, što su me podržali, komentarisali i hvala vam puno za sve. Svi mi griješimo, to je normalno i ljudski, ali ispraviti grešku mogu samo veliki ljudi i pravi lideri", rekao je Majdov.

Ovim priznanjem Nemanja Majdov je ispisao nove stranice istorije svjetskog džudoa. Ovo je njegova ukupno četvrta medalja sa šampionata svijeta u kategoriji do 90 kilograma - uz zlato iz Budimpešte (2017), bronzu iz Tokija (2019) i srebro iz Abu Dabija (2024) - čime se učvrstio na drugom mjestu vječne liste najuspješnijih boraca svih vremena u ovoj težinskoj kategoriji.

Takođe, ovo je prva sezona u njegovoj bogatoj karijeri u kojoj je uspio da objedini evropsko i svjetsko odličje u istoj kalendarskoj godini.

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