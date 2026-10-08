Novi uspjeh srpskog džudoa: Osvojena treća bronza na Svjetskom prvenstvu!

Nižu se medalje za srpski džudo na prvenstvu svijeta u Bakuu.
Novi uspjeh za srpski džudo na prvenstvu svijeta!
Reprezentativac Srbije Boris Rutović osvojio je danas bronzanu medalju u kategoriji do 90 kilograma na planetarnoj smotri koja se održava u Bakuu.
Rutović je u repesažu za bronzanu medalju pobjedio Francuza Maksim-Gaela Ngajapa Hambua, prenose beogradski mediji.
Ovo je treće odličje za Srbiju na Svjetskom prvenstvu u Bakuu.
Marica Perišić osvojila je ranije bronzanu medalju u kategoriji do 57 kilograma, dok je Mihajlo Simin stigao do bronze u kategoriji od 81 kilogram.
(mondo.ba/SRNA)
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