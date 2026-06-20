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Srpski džudista osvojio bronzu na Grend slemu u Mongoliji!

Srpski džudista osvojio bronzu na Grend slemu u Mongoliji!

Autori Dragan Šutvić Autori mondo.ba/SRNA
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Mihajlo Simin okitio se bronzanom medaljom.

Mihajlo Simin osvojio bronzanu medalju u Mongoliji Izvor: Mirko Kuzmanovic / Alamy / Profi

Srpski džudista Mihajlo Simin osvojio je danas bronzanu medalju na Grend slemu u Mongoliji u kategoriji do 81 kilograma.

Prvotimac Crvene zvezde došao je tako do prvih bodova u borbi za vizu za Olimpijske igre 2028. godine u Los Anđelesu.

Simin je u odlučujućem meču za bronzanu medalju bio bolji od Belgijanca Matijasa Kasea, koga je bacanjem na juko savladao u produžetku regularnog dijela borbe, u "golden skoru", prenio je Tanjug.

Podsjetimo, Simin se u aprilu ove godine takođe okitio bronzanom medaljom na prvenstvu Evrope u Tbilisiju, u kategoriji do 81 kilograma.

(mondo.ba/SRNA)

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Mihajlo Simin džudo

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