Dvije medalje za Srbiju u jednom danu: Majdovu srebro, Simin osvojio bronzu!

Autor Dragan Šutvić Izvor MONDO/Srna
Srpski džudisti osvojili su dvije medalje na EP u jednom danu.

Džudo dvije medalje za Srbiju na Evropskom prvenstvu Izvor: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia

Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je danas srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu koje se održava u Tbilisiju.

Majdov je nastavio niz osvajanja medalja na velikim takmičenjima, iako je u finalu poražen od Gruzina Luke Majsuradzea. Srpskom džudisti ovo je peta medalja sa evropskih prvenstava, a četvrta u individualnoj konkurenciji, poslije zlata u Monpeljeu (2023) i dva srebra osvojena u Tel Avivu (2018) i Pragu (2020).

Majdov je 2017. godine, kao 19-godišnjak, postao i svjetski prvak u Budimpešti.

"Vicešampioni Evrope, opet iz Tbilisija, danas smo imali predobar dan. Pobijedili smo Bugarija, pa smo pobijedili Francuza Matijua, pa smo pobjedili Austrijanca", rekao je Majdov, istakavši da je potom u polufinalu na ipon pobijedio domaćeg takmičara Bekaurija, dvostrukog olimpijskog šampiona.

"U finalu smo imali još jednog Gruzina, Majsuradzea, gdje je meč išao vrhunski, ušli smo u 'golden skor' i onda sam, nažalost, povrijedio koljeno pri posljednjem napadu. Ali, šta je tu je", rekao je Majdov, dodavši:

"Slava Bogu na svemu i veliki pozdrav za sve dobre ljude na Balkanu i sve moje Srbe iz Republike Srpske i Srbije", poručio je Majdov.

Izvor: Mirko Kuzmanovic / Alamy / Profimedia

Drugi srpski džudista Mihajlo Simin u kategoriji do 81 kilograma stigao je do bronze.

U ženskoj kategoriji do 70 kilograma, 18-godišnja Aleksandra Andrić prvo je pobijedila Šveđanku Ingrid Nilson, ali je potom poražena od prvog nosioca, Hrvatice Lare Cvjetko.

(mondo.ba/SRNA)

