Nemanja Majdov osvojio bronzu na Grend slemu u Abu Dabiju!

Srpski reprezentativac stigao je do bronzane medalje.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov iz Istočnog Sarajeva osvojio je bronzanu medalju na Grend slemu u Abu Dabiju u kategoriji do 90 kilograma.

Majdov je u meču za bronzu savladao korejskog predstavnika DŽonghuna Kima i obradovao Republiku Srpsku i Srbiju još jednom medaljom na svjetskoj sceni.

"Šest teških mečeva, slava Bogu uspjeli smo da dođemo do velike Grend slem medalje. Hvala svima na podršci i veliki pozdrav za Republiku Srpsku i Srbiju", rekao je Majdov u izjavi Srni.

Napomenuo je da je u borbama prvo pobijedio takmičara iz Rusije koji predstavlja Ujedinjene Arapske Emirate, zatim Uzbekistanca, pa Brazilca, naglasivši da je u meču sa njim slomio prst što je otežalo ostale mečeve.

Uspio je, kaže, da ipak dođe do bronze pošto je pobijedio Grka, dok je u meču za bronzu pobijedio korejskog predstavnika.

(mondo.ba/SRNA)