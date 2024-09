Sve o suspenziji Nemanje Majdova: Objavio je prepisku i odbio da kaže "izvini"

Nemanja Majdov je poslije objave o petomjesečnoj suspenziji podijelio i mejl koji je dobio od Svjetske džudo federacije.

Srpski džudista Nemanja Majdov objavio je da je dobio petomjesečnu suspenziju zbog kršenja vjerskih pravila Svetske džudo federacije (IJF) na nedavno održanim Igrama u Parizu. Dvadesetosmogodišnji reprezetativac Srbije se tim povodom oglasio na društvenim mrežavama, a potom je sa svojim pratiocima podijelio i mejl koji mu je stigao od strane IJF.

U pismu jasno stoji: "Dragi gospodine Majdov, tokom petog dana Olimpijskih igara u Parizu, 31. jula 2024. godine, pokazali ste jasan religijski znak kada ste ulazili na borilište za vaš meč sa gospodinom Teodoresom Celidisom (Grčka) u okviru osmine finala u kategoriji do 90 kg", navedela je IJF.

Dakle, sporna situacija desila se prije ulaska u meč, kada se srpski predstavnik prekstio i na taj način nije ispoštovao zadate norme. A, pravila IJF-a zabranjuju bilo kakvu vjersku, političku, ličnu ili komercijalnu manifestaciju na terenu za borbu. Ova pravila se odnose na sve džudiste, bez obzira na njihovu nacionalnost ili vjersku pripadnost. Konkretno, u pravilniku “International Judo Federation (IJF) Sport and Organisation Rules (SOR)”, u poglavlju 8.6 pod nazivom “Entry to and Exit from Field of Play” (Ulazak i izlazak sa borilišta) stoji da su: Vjerske, političke, lične ili komercijalne konotacije ili manifestacije zabranjene za sve na terenu za borbu.

Nemanja Majdov je na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu u Monpeljeu osvojio zlatnu medalju, dok je na smotri najbojih na svijetu u Abu Dabiju 2024. zauzeo drugu poziciju i izborio srebrno odličje. Na nedavno održanim Olimpijskim igrama u Parizu odmah je ispao, poslije čega se obrušio na organizatore.

Izjava Majdova poslije diskvalifikacije na Igrama

Nemana Majdov krenuo je put Pariza kao jedan od glavnih favorita u svojoj kategoriji. Međutim, takmičenje nije teklo po planu i vrlo brzo je završio svoje učešće. Džudista se potom, vidno uznemiren zbog nastale situacije, oglasio na društvenim mrežama: "Satanistički smećari, sjeme im se sudijsko zatrovalo. Diskvalifikovati me nakon dva minuta i ne pružiti mi šansu da uopšte pokažem bilo šta... Jesu vam to te vrijednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični? To vam je sve, vratiće vam se svaka suza gov*a satanistička", napisao je Majdov.

"Jedino tako me i možete zaustaviti klošari. Džudo uništen i popi*an sport. 100 odsto sudijska kontrola ishoda meča... prođe oni koji hoće da se sagne i da im se klanja. E pa to od mene nećete dočekati nikada, takva medalja mi i ne treba, smećari nesretni. Četiri godine nas nabijaju, 15 diskvalifikacija, ćutiš da te ne oštete na Olimpijskim igrama i dođeš i opet klasika, pošalji ga kući dok se još nije ni zagrijao", stajalo je u objavi džudiste.

