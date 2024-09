Nemanja Majdov žestoko kažnjen poslije Olimpijskih igara! "Nisam htio da se izvinim, niti ću ikada"

Nemanja Majdov objavio je da je dobio petomjesečnu suspenziju zbog kršenja religijskog kodeksa na Olimpijskim igrama u Parizu.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srpski džudista Nemanja Majdov objavio je da je dobio pet mjeseci suspenzije zbog kršenja religijskih kodeksa na nedavno održanim Igrama u Parizu. Sporna situacija desila se prije ulaska u meč, kada se srpski predstavnik prekstio i na taj način nije ispoštovao zadate norme.

Pravila IJF-a zabranjuju bilo kakvu vjersku, političku, ličnu ili komercijalnu manifestaciju na terenu za borbu. Ova pravila se odnose na sve džudiste, bez obzira na njihovu nacionalnost ili vjersku pripadnost. Konkretno, u pravilniku “International Judo Federation (IJF) Sport and Organisation Rules (SOR)”, u poglavlju 8.6 pod nazivom “Entry to and Exit from Field of Play” (Ulazak i izlazak sa borilišta) stoji da su: Vjerske, političke, lične ili komercijalne konotacije ili manifestacije zabranjene za sve na terenu za borbu. Nemanja Majdov je prethodno bio upozoren od strane IJF-a zbog kršenja ovog pravila, i to dva puta - 2018. i 2022. godine. Dopis IJF-a je službeno upozorenje koje je u skladu sa pravilima organizacije.

Objavu Nemanje Majdova prenosimo u cijeloti.

"Prije 15 dana mi je došla odluka da sam suspendovan na pet mjeseci od strane svjetske džudo federacije (IJF) zbog kršenja njihovih religioznih kodeksa. Tačnije zbog krštenja pri ulasku na meč na Olimpijskim Igrama. Zabranjen mi je nastup na svim turnirima, kampovima i pripremama. Istina, u odbrambenom pismu disciplinskog postupka nisam htio da se izvinim zbog krštenja, i naravno da nisam, niti ću ikada, iako nisam ni znao kolika kazna može biti."

Gospod mi je dao sve, kako za mene privatno tako i za moju karijeru, i on je za mene broj 1 i ponosim se time. I to se neće promijeniti niti pod kojim uslovom. Slava Mu i hvala na svemu. Za mene lično ništa novo, samo nova stranica u mojoj karijeri i jedno novo životno iskušenje. Žao mi je što je tako lijep i težak sport kao što je džudo, spao na ovakve stvari.

Bog mi je podario veliku karijeru, sedam evropskih i tri svjetske medalje. Kad sam počinjao sanjao sam da uspijem barem jednu tu veliku medalju uzeti i tako uspjeti u svom životu i životu moje porodice koja je žrtvovala sve za moju karijeru. Dao nam je mnooogo više, a zadužio čak i previše da bih ja spustio glavu pred njima kad je došlo ili-ili.

Odmorićemo do tada, a onda se vraćamo uz pomoć Gospoda našeg Isusa Hrista u novi početak i nove pobjede. Voli vas Nemanja Majdov, vaš evropski i svjetski šampion", napisao je srpski olimpijac.