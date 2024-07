Klošari, ja neću da vam se sagnem! Nemanja pobjesnio na Olimpijskim igrama, žestoke uvrede na Instagramu!

Srpski džudista van sebe od ljutnje poslije diskvalifikacije u svom prvom meču u Parizu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski džudista Nemanja Majdov šokantno je eliminisan sa Olimpijskih igara, odlukom sudije i zbog tri opomene u okršaju osmine finala protiv Teodorosa Celidisa. Poslije rasprave sa sudijom i poslje suza, Majdov se emotivno oglasio na Instagramu i nizao psovke, uvrede, pa i kletve.

"Satanistički smećari, sjeme im se sudijsko zatrovalo. Diskvalifikovati me nakon dvije minute i ne pružiti mi šansu da uopšte pokažem bilo šta... Jesu vam to te vrijednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični? To vam je sve, vratiće vam se svaka suza, govna satanistička!"

Izvor: MN PRESS

"Jedino tako me i možete zaustaviti, klošari. Džudo uništen i popi*an sport. 100 odsto sudijska kontrola ishoda meča... Prođe onaj koji hoće da se sagne i da im se klanja. E pa, to od mene nećete dočekati nikada, takva medalja mi i ne treba, smećari nesretni. Četiri godine nas nabijaju, 15 kvalifikacija, ćutiš da te ne oštete na Olimpijadi i dođeš i opet klasika, pošalji ga kući dok se još nije ni zagrijao."

"I vi novinari, nisam izgubio, niko me nije porazio, to je malo teže za izvesti, već su me diskvalifikovali na tri kazne koje su izmislili i izbacili. Nije suđeno, ne daju. Jer trenutno u ovom sportu ne osvajaju najbolji, već moraju satanisti da ti dopuste da osvojiš. Pi*am im se na sve. Za dalje ne znam, dok su ova njihova nova pravila, ja nemam i ne želim da trošim vrijeme i toliku žrtvu podnositi za ovaj sport, jer nema nikakvog smisla", poručio je Majdov.