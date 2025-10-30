Nemanja Majdov posjetio Džudo klub Borac i podržao male džudiste sa poteškoćama u razvoju

Za mališane u Džudo klubu Borac danas je bio poseban dan jer su imali priliku da se druže sa svjetskim i evropskim šampionom Nemanjom Majdovim.

Izvor: Ustupljena fotografija

On je djeci sa poteškoćama u razvoju, koja pohađaju sekciju inkluzivog džuda, uručio kimona.

Trenutno ovu sekciju pohađa osmoro djece sa različitim vrstama poteškoća, koja su uključena u rad kako individualno, tako i sa ostalim članovima Džudo kluba Borac iz Banjaluke.

“Kimona su uručena i za troje djece iz kluba koji su uključeni kao asistenti u radu sekcije inkluzivnog džuda. Ovaj gest svjetskog i evropskog šampiona, ali prije svega velikog čovjeka, puno znači za naš klub. Na ovaj način djeca sa poteškoćama u razvoju postaće vidljivija i ujedno podstičemo i druge sportske klubove da im omoguće učešće u sportskim aktivnostima u granicama njihovih mogućnosti”, istakao je osnivač i voditelj sekcije, profesor Mile Šikman.

Borjana Marjanac i Nemanja Majdov.

Izvor: Ustupljena fotografija

Šikman je dodao da ova podrška i humanost pokazuju da sport nije samo takmičenje, već i put zajedništva, razumijevanja i ljubavi prema čovjeku.

Majdov je poručio da mu je posebno zadovoljstvo da može da podrži projekat inkluzivnog džuda i da pokaže djeci da je uvijek uz njih.

Trenerica u klubu Borjana Marjanac navela je da će djeca sa ponosom oblačiti svoja kimona i s osmijehom kročiti na tatami, osjećajući da su dio velike džudo porodice.