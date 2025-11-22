Nemanja Majdov sa Crvenom zvezdom vicešampion Evrope

Nemanja Majdov zaprijetio, Temur Rahimov nastavio, ali Zvezda nije mogla do evropske titule.

Izvor: MN PRESS

Džudisti Crvene zvezde ponovo su vicešampioni Evrope! Na borilištima postavljen u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" crveno-bijeli takmičari su rutinski stigli do finala, ali ponovo nisu mogli do evropske titule - kao i prošle godine, njih je na posljednjem koraku zaustavio francuski PSŽ. Ovo puta bilo je 4:2 za francuski tim, koji je odbranio evropski tron.

Nekoliko najboljih srpskih džudista, među kojima su Nemanja Majdov, Strahinja Bunčić, Milica Žabić, Marica Perišić i drugi dali su sve što su imali pred beogradskom publikom, ali to ove godine nije bilo dovoljno za treću evropsku titulu Zvezde u veoma kratkom roku. Podsećamo - crveno-bijeli su nedavno osvojili evropsku titulu u mačevanju i evropsku titulu u boksu.

Finalni meč između Crvene zvezde i Pari Sen Žermena u beogradskom Pioniru bio je impresivan i u njemu su mogli da uživaju svi ljubitelji borilačkih sportova. Prvu pobjedu odnio je Nemanja Majdov u kategoriji do 90 kilograma, pošto su mu samo 43 sekunde bile dovoljne da porazi Kristijana Parlatija, aktuelnog šampiona Evrope.

Izjednačenje je stiglo u narednoj borbi, kada je Romen Diko savladala Milicu Žabić i tako zakomplikovala Zvezdin put do titule. Ipak, crveno-bijeli su imali odgovor. Drugi poen za srpski tim donio je internacionalac Temur Rahimov, koji je u kategoriji preko 90 kilograma savladao Ališera Jusupova. Nažalost, to je bilo sve što smo vidjeli od Zvezde u finalnom meču.

Faiza Mokdar je savladala Maricu Perišić, zatim je Žoan-Benžamin Gaba bio bolji od Strahinje Bunčića, a na kraju je Mari-Iv Gae uspjela da savlada mađarsku džudistkinju Sofi Ozbas i tako odredi ishod finala za ovu godinu. Duel dva ubjedljivo najbolja evropska kluba ovog puta pripao je Parižanima, a Zvezda će priliku za osvetu imati naredne godine na gostujućem terenu - jer se Liga šampiona 2026. godine seli u Francusku.

