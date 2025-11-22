logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nemanja Majdov sa Crvenom zvezdom vicešampion Evrope

Nemanja Majdov sa Crvenom zvezdom vicešampion Evrope

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nemanja Majdov zaprijetio, Temur Rahimov nastavio, ali Zvezda nije mogla do evropske titule.

Džudisti Crvene zvezde vicešampioni Evrope Izvor: MN PRESS

Džudisti Crvene zvezde ponovo su vicešampioni Evrope! Na borilištima postavljen u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" crveno-bijeli takmičari su rutinski stigli do finala, ali ponovo nisu mogli do evropske titule - kao i prošle godine, njih je na posljednjem koraku zaustavio francuski PSŽ. Ovo puta bilo je 4:2 za francuski tim, koji je odbranio evropski tron.

Nekoliko najboljih srpskih džudista, među kojima su Nemanja Majdov, Strahinja Bunčić, Milica Žabić, Marica Perišić i drugi dali su sve što su imali pred beogradskom publikom, ali to ove godine nije bilo dovoljno za treću evropsku titulu Zvezde u veoma kratkom roku. Podsećamo - crveno-bijeli su nedavno osvojili evropsku titulu u mačevanju i evropsku titulu u boksu.

Finalni meč između Crvene zvezde i Pari Sen Žermena u beogradskom Pioniru bio je impresivan i u njemu su mogli da uživaju svi ljubitelji borilačkih sportova. Prvu pobjedu odnio je Nemanja Majdov u kategoriji do 90 kilograma, pošto su mu samo 43 sekunde bile dovoljne da porazi Kristijana Parlatija, aktuelnog šampiona Evrope.

Izjednačenje je stiglo u narednoj borbi, kada je Romen Diko savladala Milicu Žabić i tako zakomplikovala Zvezdin put do titule. Ipak, crveno-bijeli su imali odgovor. Drugi poen za srpski tim donio je internacionalac Temur Rahimov, koji je u kategoriji preko 90 kilograma savladao Ališera Jusupova. Nažalost, to je bilo sve što smo vidjeli od Zvezde u finalnom meču.

Faiza Mokdar je savladala Maricu Perišić, zatim je Žoan-Benžamin Gaba bio bolji od Strahinje Bunčića, a na kraju je Mari-Iv Gae uspjela da savlada mađarsku džudistkinju Sofi Ozbas i tako odredi ishod finala za ovu godinu. Duel dva ubjedljivo najbolja evropska kluba ovog puta pripao je Parižanima, a Zvezda će priliku za osvetu imati naredne godine na gostujućem terenu - jer se Liga šampiona 2026. godine seli u Francusku. 

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Nemanja Majdov džudo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC