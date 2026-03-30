Džudo biser iz Banjaluke: Viktoria Vrančić u sedam dana osvojila prvenstva RS i BiH

Sjajan uspjeh mlade džudistkinje banjalučkog Partizana.

Viktoria Vrančić, takmičarka banjalučkog džudo kluba Partizan, prethodnog vikenda osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Republike Srpske za pionire i pehar za najbolju takmičarku prvenstva.

Ovog vikenda postala je i šampion BiH i pokazala da se radi o najvećem talentu ženskog džudoa u državi.

Njen trener Dejan Ćup istakao je da je rijetko ko posvećen kao Viktoria te da takav rad mora dati rezultat.

"Ove godine nas očekuje još mnogo turnira, a svakako najvažniji su prvenstvo Balkana u Makedoniji i Evropski kup u Sarajevu", poručio je Ćup.