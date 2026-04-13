Džudistkinja iz Banjaluke niže uspjehe: Viktoria Vrančić osvojila bronzu na Evropskom kupu!

Dragan Šutvić
Članica Džudo kluba Partizan osvojila je bronzanu medalju na renomiranom takmičenju.

Viktoria Vrančić osvojila bronzu na Evropskom kupu Izvor: Ustupljena fotografija

Viktoria Vrančić, džudistkinja banjalučkog Partizana, donosi u svoj grad donosi još jednu veliku medalju najveću do sad!

Nakon što je krajem prošlog mjeseca postala šampion Republike Srpske i BiH, Viktoria je osvojila bronzanu medalju na Evropskom kupu na kojem je učestvovalo 600 takmičara iz 23 zemlje.

Trener Dejan Ćup kaze da je ovo plod velikog rada, zalaganja i upornosti.

"Viktorija je ove godine osvojila sve sto se osvojiti može, čeka nas jos prvenstvo Balkana u junu i nadamo se najsjajnijoj medalji."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

