Tedi Riner je riješio da Francuskoj ne treba ekstremna desnica, haos na ulicama i stalni nemiri. Potreban je šampion koji bi vodio državu čvrstom rukom.

Izvor: Joly Victor/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nemiri potresaju Francusku, a predsjednički izbori su iza ugla. Među onima koji žele da donesu nešto novo i da smire situaciju u zemlji nalazi se i Tedi Riner. Jedan od najuspješnijih francuskih sportista svih vremena sada je objavio da će se naći na glasačkom listiću kao nezavisni kandidat.

Prvi krug predsjedničkih izbora na programu je 18. aprila 2027. godine, drugi krug 2. maja 2027. a nevjerovatni džudista se oglasio i istakao da mu je jasno da je ovo za mnoge iznenađenje.

Zna se da će se Marin Le Pen kandidovati ispred Nacionalnog okupljanja, Žan-Lik Melanšon ispred Nepokorene Francuske, te da će kadidati biti Eduar Filip, Gabrijel Atal, Bruno Regtaile, Rafael Gluksman u Erik Zemur. Ono što je sigurno je da ćemo vidjeti promjenu na čelu države pošto je Emanuel Makron odslužio dva sedmogodišnja mandata i više nema pravo da se kandiduje.

Šta kaže Tedi Riner?

Izvor: Federico Pestellini / imago sportfotodienst / Profimedia

"Znam šta će ljudi da kažu o meni. 'Lud je, nije dio establišmenta. Ne zna pravila, Nikada nije bio u politici.' Ako je to što sam odbio da sagnem glavu i odbijanje da poludim znak da sam lud, onda sam potpuno poludio", rekao je Tedi Riner govoreći o svojoj kandidaturi.

"Znam šta znači boriti se, pasti i ustati. Francuskoj nije potreban profesionalni političar koji recituje naučeno i svađa se po cijeli dan. Potreban joj je zdrav razum, čvrsta ruka, pravda i država u kojoj je se kako treba. Ono što vidim me uznemirava. Uzdizanje ekstremizma me plaši. Ovoga koji predstavlja ekstremna desnica, nazovimo stvari pravim imenom!"

Ko je Tedi Riner?

Vidi opis Tedi Riner, džudista želi da mijenja Francusku: "Nisu nam potrebni političari, nego čvrsta ruka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Federico Pestellini / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Joly Victor/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Joly Victor/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Federico Pestellini / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tedi Riner ima 37 godine, rođen je na Gvadalupeu i bavi se džudom. Jedan je od najvećih džudista svih vremena odrastao je u Parizu, a do sada u karijeri ima pet olimpijskih zlata i dvije olimpijske bronze. Na Svjetskim prvenstvima ima 12 zlata, srebro i bronzu, a na Evropskim prvenstvima pet zlata, dva srebra i bronzu,Velika karijera najavljena je u Beogradu 2007. godine kada je osvojio zlato na Evropskom prvenstvu u kategoriji preko 100 kilograma. Tada je u finalu bio bolji od Laše Gujeajianija iz Gruzije.

Sjećamo se i kako se upoznao sa Novakom Đokovićem na Olimpijskim igrama u Parizu gdje su obojica osvojili zlatne medalje. Svijetom su prošle slike prijateljskog razgovora između njih dvojice.

Šta se dešava u Francuskoj?

Vidi opis Tedi Riner, džudista želi da mijenja Francusku: "Nisu nam potrebni političari, nego čvrsta ruka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Talas protesta u Francuskoj počeo je kada su učenici blokirali srednje škole tražeči reforme obrazovnog sistema. To se brzo prelilo u demonstracije u cijeloj državi, a uključili su se bukvalno svi.Zahtjevi su razni, od reforme obrazovnog sistema, do smanjivanja troškova života i Francuska je svaki dan u protestima, od kojih su neki i nasilne prirode. Vidjeli smo da se na ulicama koristio i suzavac, kao i vodeni topovi, policija je razbijala demonstacije i gušila nerede. Uhapšeno je bar 5.000 ljudi.

(MONDO)