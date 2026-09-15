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Litvanska džudistkinja "oplela" po Albaniji: Prljavo, pokvarena hrana...

Litvanska džudistkinja "oplela" po Albaniji: Prljavo, pokvarena hrana...

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Litvanska džudistkinja Marta Navickajte je na društvenim mrežama pokazala kako izgleda takmičenje u Albaniji, a istakla je i neke detalje kojima nije bila zadovoljna.

Litvanska džudistkinja "oplela" po Albaniji: Prljavo, pokvarena hrana... Izvor: Screenshot/Instagram/@martanavickaite

Litvanska džudistkinja Marta Navickajte nalazi se u Tirani gdje se održava Evropsko univerzitetsko prvenstvo. Riječ je o takmičenju koje se održava pod okriljem Evropske univerzitetske sportske asocijacije (EUSA). Mlada sportistkinja je na društvenim mrežama pokazala nezadovoljstvo zbog nekoliko stvari koje su je sačekale u Albaniji, prije svega - prljave pločice i pokvaren jogurt.

Marta na Instagramu objavljuje videe sa raznih takmičenja i oni se uglavnom odnose na džudo i uslove koje sportisti imaju. Trenutno je prati nešto više od 10 hiljada naloga, a sa njima je podijelila i informacije iz Tirane i svoje nezadovoljstvo. U jednom od videa pokazala je kupatilo i pločice koje je potom obrisala vlažnim maramicama, čime je željela da naglasi da su prljave.

Pogledajte šta je sve Marta Navickajte objavila na svom insagram profilu:

U istom videu je pokazala i hranu koju sportisti dobijaju, a okarakterisala ju je kao vrlo skromnu za nekoga ko se naporno troši u borilačkim sportovima. Narednog dana je objavila još jedan vidio u kojem je naglasila da je situacija bolja nego prethodnog, ali je potom pokazala i kako je izgledao voćni jogurt koji je dobila, tvrdila je da je pokvaren.

"Prilično sam sigurna da je ovaj jogurt pokvaren, bio je topao."

Potom je pokazala i vekne hljeba, a onda i čitav paketić hrane sa salatom, sirom, jajima, namazima i tom prilikom je dodala: "Izgleda da sam imala sreće... neki ljudi su dobili samo dva jaja", dodala je ona.

Na kakvom takmičenju učestvuje Marta?

U Tirani se trenutno održava takmičenje studenata, na kojem učestvuje više od 1.600 njih iz 39 evropskih zemalja. Takmičenje obuhvata nekoliko borilačkih sportova, pa možemo vidjeti na istom mjestu džudiste, karatiste, one koji se bave tekvondoom ili kik-boksom. Cilj ovog takmičenja je jasan - na njemu učestvuju sportisti koji studiraju i žele da se bave sportom, a ujedno je i sjajna prilika da se slične generacije iz različitih zemalja povežu i sklapaju prijateljstva.

Marta važi za jednu od najperspektivnijih litvanskih džudistkinja, ona se bori u kategoriji do 70 kilograma i dio je reprezentacije svoje zemlje. Prije nekoliko godina učestvovala je na Evropskom kadetskom prvenstvu gdje je osvojila srebrnu medalju, a potom je na Evropskom juniorskom kupu stigla do najsjajnijeg odličja.

Bonus video: 

Pogledajte

01:16:40
Priča za medalju; Nemanja majdov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Albanija džudo

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