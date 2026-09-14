Završeno deveto kolo Superlige Srbije: Partizan na dnu, Zvezda i Vojvodina daleko ispred svih

FK Partizan trenutno je pretposljednji na tabeli Superlige Srbije i ima 15 bodova zaostatka u odnosu na Zvezdu.

Izvor: MN Press

Kompletirano je deveto kolo Superlige Srbije, a posljednji meč odigrali su fudbaleri Zemuna i Radnika iz Surdulice 1:1. Domaći tim je poslije ovog remija ostao zakucan na dno tabele sa dva boda, dok je Partizan pretposljednji sa sedam bodova nakon novog razočaranja protiv Vojvodine.

Ono što je zanimljivo je to što su Zemunci jedan od dva boda osvojili upravo protiv crno-bijelih na otvaranju sezone, kada je ovaj duel završen rezultatom 2:2.

Što se tiče današnjeg meča, Radnik je imao više od igre, ali nije uspio da bolju igru pretoči u pobjedu, pa se poslije dva vezana remija nalaze na petom mjestu na tabeli sa 13 bodova.

Izvor: MN PRESS

Zemunci su srećno poveli poslije autogola Uroša Lazića u 29. minutu, što je bio rezultat sa kojim se otišlo na veliki odmor. Radnik je u drugom poluvremenu krenuo na sve ili ništa, nizale su se šanse, a do izjednačenja stižu u 67. minutu kada je Martin Novaković bio precizan iz slobodnog udarca.

Nastavili su da pritiskaju gosti, iznudili penal u 85. minutu, ali je poništen nakon reakcije iz VAR sobe. Imali su još dvije izgledne šanse do kraja, ali su Zemunci uspjeli da iščupaju bod.

Crvena zvezda i Vojvodina su se izdvojile na čelu tabele Superlige sa 22, odnosno 21 bodom, dok je treći Radnički sa 13 bodova, koliko ima i IMT.

Pogledajte kompletnu tabelu poslije devet kola:







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