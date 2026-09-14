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Kavaj Lenard napravio karambol i prešao kod Srbina: Gotova je najveća ljetna saga

Kavaj Lenard napravio karambol i prešao kod Srbina: Gotova je najveća ljetna saga

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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NBA zvijezda Kavaj Lenard vraća se na mjesto uspjeha i igraće za Darka Rajakovića.

Kavaj Lenard prešao u Toronto Izvor: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Kraj sage oko trejda Kavaja Lenarda koji je bio stopiran zbog istrage NBA lige! Los Anđeles Klipersi i Toronto Reptorsi su se konačno dogovorili i NBA as će ubuduće igrati za tim koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković.

Prema navodima Šamsa Čaranije sa ESPN-a, trejd je realizovan tako što su se obje strane dogovorile da Lenard pređe u Toronto u zamjenu za Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva nezaštićena pika prve runde, pravo na zamjenu pika prve runde i dva pika druge runde.

Ova razmjena čekanu skoro tri mjeseca, nakon što su se timovi prvobitno dogovorili 30. juna. Tako se Lenard vraća na mjesto uspjeha, gdje je 2019. godine osvojio NBA titulu i bio proglašen za MVP-ja finala.

Najveća kazna u istoriji

NBA je izrekla rekordnu kaznu Los Anđeles Klipersima jer su prekršili niz pravila kada su 2019. iz Toronta dovodili svoju najveću zvijezdu Kavaija Lenarda (35). Oni će morati da plate čak 30 miliona dolara, ostaće bez pet "pikova" prve runde i povrh toga će gazda Stiv Balmer (70) godinu dana biti suspendovan. I ne samo on, već i nekoliko operativaca koji su bili uključeni u cijelu priču.

NBA je saopštila da je uočila niz nedozvoljenih radnji kojima je Balmer ubijedio Lenarda da pređe u Los Anđeles. Klipersi će platiti papreno, jer neće imati pikove prve runde 2029, 2030, 2031, 2032, i 2033. godine.

Lenard je prošao najmanje loše, jer neće biti suspendovan i moraće da plati samo 600.000 dolara, što mu neće biti problem zato što će u predstojećoj sezoni 2026/27 zaraditi čak 50,3 miliona dolara.

Kavaj Lenard prešao u Toronto

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Tagovi

Kavaj Lenard košarka Toronto Reptors NBA liga transferi

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