Sjajna asistencija Tarika Muharemovića! Svrake "očerupane" u Lidsu za jedno poluvrijeme

Pogledajte odličnu asistenciju Tarika Muharemovića za Dominika Kalverta-Luina, koji je pogotkom za 3:0 stavio tačku na košmarno poluvrijeme Njukasla u Lidsu.

Izvor: Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lids grabi ka pobjedi protiv Njukasla u posljednjoj utakmici 4. kola engleske Premijer lige!

Već poslije prvog dijela je 3:0 za ekipu za koju nastupa i bh. reprezentativac Tarik Muharemović, koji je u "čerupanju svraka" učestvovao sjajnom asistencijom pred kraj prvog poluvremena.

Odlično je, petom, proigrao Dominika Kalverta-Luina, koji je neposredno nakon toga uknjižio svoj drugi gol na večerašnjem susretu.

Pogledajte asistenciju reprezentativca BiH:

Dominic Calvert-Lewin with a brace. Leeds make it 3-0 in first half



Leeds 3-0 Newcastlepic.twitter.com/Y3p3NP75nA — Goals Xtra (@GoalsXtra)September 14, 2026

Inače, protiv sebe ima saigrača iz reprezentacije Amara Dedića, pa je selektor BiH Sergej Barbarez "skoknuo" do Ostrva kako bi pogledao ovaj okršaj dva bh. reprezentativca.

Izvor: Instagram/Sergej Barbarez

(mondo.ba, D. Šutvić)

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