logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjajna asistencija Tarika Muharemovića! Svrake "očerupane" u Lidsu za jedno poluvrijeme

Sjajna asistencija Tarika Muharemovića! Svrake "očerupane" u Lidsu za jedno poluvrijeme

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte odličnu asistenciju Tarika Muharemovića za Dominika Kalverta-Luina, koji je pogotkom za 3:0 stavio tačku na košmarno poluvrijeme Njukasla u Lidsu.

Tarik Muharemović Izvor: Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lids grabi ka pobjedi protiv Njukasla u posljednjoj utakmici 4. kola engleske Premijer lige!

Već poslije prvog dijela je 3:0 za ekipu za koju nastupa i bh. reprezentativac Tarik Muharemović, koji je u "čerupanju svraka" učestvovao sjajnom asistencijom pred kraj prvog poluvremena.

Odlično je, petom, proigrao Dominika Kalverta-Luina, koji je neposredno nakon toga uknjižio svoj drugi gol na večerašnjem susretu.

Pogledajte asistenciju reprezentativca BiH:

Inače, protiv sebe ima saigrača iz reprezentacije Amara Dedića, pa je selektor BiH Sergej Barbarez "skoknuo" do Ostrva kako bi pogledao ovaj okršaj dva bh. reprezentativca.

Izvor: Instagram/Sergej Barbarez

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lids Njukasl Tarik Muharemović fudbal Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC