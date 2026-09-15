Zvezdino dijete umalo završilo u Partizanu: "Istina je, bilo je blizu, htio sam da pređem"

Miloš Pantović ispričao je da je bilo kontakata sa Partizanom i da je na kraju ipak izabrao da ode u TSC zbog Žarka Lazetića.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Železničar

Miloš Pantović je novo pojačanje Železničara iz Pančeva. Poslije epizode i perioda provedenog u grčkom Panatinaikosu riješio je da se vrati u srpski fudbal.

"U ovom prelaznom roku se dosta stvari izdešavalo koje su dovele do toga da danas budem ovdje. Uprava Železničara bila je veoma profesionalna, tako da smo se brzo dogovorili. Volio bih da pohvalim i stil fudbala koji se njeguje u Železničaru, što je bio jedan od presudnih faktora mog dolaska. Takođe sam imao veoma prijatan razgovor sa šefom i shvatio da dijelimo isto mišljenje o stilu fudbala koji treba da se igra", rekao je Pantović.

Na pitanje o poređenju srpskog i grčkog fudbala je dao detaljan odgovor, ali je istakao jednu bitnu stvar. Strpljenje.

"Fali nam strpljenje. Poznati smo da u Srbiji nemamo strpljenje. Donekle je razumno, jer fudbal nikog ne čeka. Ali, Železničar je priča na koju mnogi mogu da se ugledaju. Sigurno je bilo i kritičnih trenutaka sa šefom struke, pa su ga istrpjeli ljudi iz kluba i onda je došla Braga, produžetak ugovora. Strpljenje je ključno."

"Da, tražio me je Partizan"

Mogao je Pantović u ljeto 2023. godine da obuče dres Partizana. Bilo je kontakata, ali se na kraju nije ostvarilo. To je tada privuklo veliku pažnju jer je prošao kroz omladinsku školu Crvene zvezde, mada nije dočekao debi za prvi tim.

"Istina je da je bilo kontakata, ne mogu da lažem. Istina je da je bilo, ne baš toliko blizu, ali bilo je. Htjeli su me. Ne mogu da griješim dušu. I ja sam bio u jednom trenutku zainteresovan, neću da krijem. Generalno, razgovor sa šefom struke Žarkom Lazetićem je manje-više otklonio sve dileme. Fudbalski se to ispostavilo tačnim. Ne žalim za tim. Svakome je san da zaigra u Partizanu ili Zvezdi. Meni se to tada nije desilo. Vidjećemo za ubuduće. Nikad se ne zna. Trenutno ne razmišljam o prošlosti. Gledam samo na Železničar sada i to je to. Šta je bilo, bilo je. Vrijeme ne možemo da vratimo."

Uspio je da debituje i za reprezentaciju Srbije i volio bi da se tako nešto ponovi i u budućnosti.

"Meni lično nije bitno za koju uzrasnu kategoriju igram u reprezentaciji. Presrećan sam što sam imao mogućnost da od 14. godine budem u sistemu FSS. Dug je to vremenski period, na kraju je rezultovalo debijem. Kako odrastaš, više nemaš mogućnost da igraš za mlađe kategorije. Imao sam tu privilegiju da i na tom nivou predstavljam svoju državu. I to bi trebalo da bude najnormalnija stvar za svakog sportistu. To je nešto zbog čega kreneš da treniraš neki sport. Imamo jednu državu, to je poenta svega", zaključio je Pantović.

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