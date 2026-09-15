Ko su roditelji Aleksandra Zvereva? U Njemačkoj im jedno zamjeraju, a njihova priča je filmska

Aleksandar Zverev i njegova porodica nisu prestali da vjeruju, slave drugu veliku titulu ove sezone.

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Njemački teniser Aleksandar Zverev, osvojio je drugu grend slem titulu u karijeri, pošto je u finalu US Opena savladao Amerikanca Bena Šeltona. Drugi "reket" svijeta igra sezonu života, a posebno je bilo emotivno njegovo izlaganje o majci Irini. Ko su zapravo roditelji aktuelnog šampiona Rolan Garosa i US Opena?

Aleksandar Zverev stariji i Irina Zvereva su bivši profesionalni teniseri koji nisu imali zapažene rezultate kao dvojica sinova, ali su im prenijeli ljubav i znanje prema tenisu.

Aleksandar Zverev je rođen 20. aprila 1997. godine u Hamburgu, dok je njegov brat Miša rođen u Moskvi, prije nego što su se njihovi roditelji preselili u Njemačku.

Koja je njihova priča?

Izvor: John Patrick Fletcher/Action Plu / Actionplus / Profimedia

Aleksandar stariji, rođen u Sočiju, tokom osamdesetih godina dostigao je 175. mjesto na svjetskoj rang-listi, što mu je bio najbolji plasman u karijeri, uz ukupan učinak od 3 pobjede i 16 poraza na najvišem nivou takmičenja. Nastupao je i na Australijan openu i Rolan Garosu, ali nije uspio da zabilježi nijednu pobjedu.

Ipak, ostvario je zapažene rezultate na reprezentativnom planu, odigravši 36 mečeva u Dejvis kupu za Sovjetski Savez i ostvarivši 18 pobjeda.

Irina je imala znatno više uspjeha, iako je 1993. godine dostigla tek 380. mjesto na rang-listi. Njeni uspjesi su uglavnom bili vezani za ITF turnire, tako je 1993. godine osvojila titulu u pojedinačnoj konkurenciji na turniru u Bergiš Gladbahu.

Takođe je tri puta igrala u finalu, uključujući i posljednje u kojem je odmjerila snage sa Grkinjom Julijom Apostoli, majkom Stefanosa Cicipasa.

Aleksandar stariji i Irina emigrirali su u Njemačku 1990. godine i od najranijeg uzrasta trenirali oba sina, pri čemu je Irina u početku preuzela vodeću ulogu, prije nego što je taj posao preuzeo njen suprug.

Zahvalnica najvažnijoj osobi u životu

"Želim da se zahvalim mom timu, čekali smo 13 godina, sad smo osvojili dvije titule u tri mjeseca. Mislim da je Bog vidio, zna koliko smo radili, patili, kroz šta smo sve prošli, ova godina je nagrada za sve što smo uradili. Ne bih bio ovdje bez vas. Hoću da se zahvalim još jednoj osobi koja nikada ne gleda moje mečeve. Irini. Ona je najvažnija osoba u mom životu", izgovorio je Saša u emotivnom govoru i nastavio:

"Kada tvoj četvorogodišnji sin dobije dijagnozu dijabetesa i kada doktori kažu da će život i sport da budu limitirani. Potrebna je jaka majka koja će da izađe iz ljekarske ordinacije i da kaže da će njen sin biti ono što poželi u životu. Ako želi da bude teniser, biće i ta bolest nas neće definisati. Srećan sam da smo radili, progurali i radimo stvari koje sada radimo. Moja majka je najvažnija i najsnažnija osoba koju poznajem. Nema mnogo osoba koje mogu da urade ovo što je ona uradila", rekao je Zverev po osvajanju US Opena.

Zverev je godinama pokušavao da osvoji veliku titulu, u jednom momentu je prekinuo saradnju sa ocem, ali to mu se nije isplatilo.

Saša je sarađivao sa igračima poput Huana Karlosa Ferera i Davida Ferera, vratio se ocu 2022. godine, što se pokazalo kao pun pogodak, pošto su samo ove godine stigli do dva grend slem trofeja.

Nije omiljen u Njemačkoj

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Ruski trener Vladimir Kameljzon jednom prilikom je ispričao da porodica Zverev kod kuće govori isključivo ruski i da je to razlog zašto drugi teniser svijeta nije baš omiljen u Njemačkoj.

"Tačno je da znaju njemački, ali kod kuće uvijek govore ruski. Njegov otac Aleksander Mihailovič je briljantan trener koji je svoje znanje prenio na Sašu. A sve to je naučio u sovjetskoj teniskoj školi. Zato Sašu smatram za ruskog tenisera", rekao je Rus jednom prilikom.

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