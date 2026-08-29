Četvrta medalja za BIH: Toni Miletić osvojio bronzu na Mediteranskim igrama!

Za novi uspjeh bh. sportista na Mediteranskim igrama u Tarantu pobrinuo se Toni Miletić.

Izvor: OKBIH

Džudista Doni Miletić osvojio je bronzanu medalju na Mediteranskim igrama Taranto 2026.

On je stigao do bronze u kategoriji do 90 kilograma pošto je u meču za medalju savladao Turčina Emira Selima Arija.

Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim Mediteranskim igrama.

Prije Miletića na pobjedničkom postolju su osvojili Zakira Pušina, Ada Avdagić i Dilan Rajić. Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u streljaštvu, u disciplini vazdušna puška 10 metara. Ada Avdagić se oktila bronzom u tekvondou, što je prva medalja za BIH u ovom sportu na Mediteranskim igrama. Dilan Rajić osvojio je bronzanu medalju u boksu, u kategoriji preko 90 kilograma.