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Četvrta medalja za BIH: Toni Miletić osvojio bronzu na Mediteranskim igrama!

Četvrta medalja za BIH: Toni Miletić osvojio bronzu na Mediteranskim igrama!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Za novi uspjeh bh. sportista na Mediteranskim igrama u Tarantu pobrinuo se Toni Miletić.

Toni Miletić osvojio bronzu na Mediteranskim igrama Izvor: OKBIH

Džudista Doni Miletić osvojio je bronzanu medalju na Mediteranskim igrama Taranto 2026.

On je stigao do bronze u kategoriji do 90 kilograma pošto je u meču za medalju savladao Turčina Emira Selima Arija.

Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim Mediteranskim igrama.

Prije Miletića na pobjedničkom postolju su osvojili Zakira Pušina, Ada Avdagić i Dilan Rajić. Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u streljaštvu, u disciplini vazdušna puška 10 metara. Ada Avdagić se oktila bronzom u tekvondou, što je prva medalja za BIH u ovom sportu na Mediteranskim igrama. Dilan Rajić osvojio je bronzanu medalju u boksu, u kategoriji preko 90 kilograma.

Tagovi

Mediteranske igre džudo

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