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Nemanja Majdov bronzani na grend slemu u Lozani!

Nemanja Majdov bronzani na grend slemu u Lozani!

Autori Dragan Šutvić Autori mondo.ba/SRNA
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Srpski džudista osvojio je bronzu u Švajcarskoj.

Nemanja Majdov osvojio bronzanu medalju na grend slemu u Lozani Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov, koji je rodom iz Istočnog Sarajeva, osvojio je bronzanu medalju na grend slemu u Lozani u kategoriji do 90 kilograma.

Majdov je zahvalio na podršci svima u Srbiji, Republici Srpskoj i cijelom Balkanu, te poručio da medalju posvećuje svojim sinovima.

"Slava Bogu još jedna grend slem medalja. Hvala svim Srbima širom svijeta što navijaju za mene", rekao je Majdov.

Majdov je do sada osvojio 11 medalja na grend slemovima u karijeri - dvije zlatne, tri srebrne i šest bronzanih.

U borbi za bronzu Majdov je pobijedio Čeha Adama Kopečkog. Prethodno je savladao Nijemca Eduarda Tripela, Kazahstanca Aidara Arapova, dok je u četvrtfinalu izgubio od Rusa Jegora Andonija.

U repesažu je Majdov savladao Brazilca Rafaela Maseda, a onda u meču za bronzu i Kopečkog.

(mondo.ba/SRNA)

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Nemanja Majdov džudo

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