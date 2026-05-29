"Rekao sam šta će biti sa Sinerom": Poznati trener predvidio kolaps prvog tenisera svijeta

Patrik Muratoglu kaže da Janik Siner ima samo jednu slabost i ona ga je ostavila bez titule na Rolan Garosu.

Prvi teniser svijeta Janik Siner ispao je sa Rolan Garosa u drugom kolu, a najveći protivnik mu je bila pariska vrelina. Italijan je bio u nevjerovatnom nizu od 30 uzastopnih pobjeda, bio je na pragu 31, ali mu se tokom trećeg seta slošilo, pa je poslije drame u pet setova poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola.

Bio je Janik nezaustavljiv ove sezone, ali je naletio na "protivnika" protiv koga nije imao šanse. Poznati trener Patrik Muratoglu je na dan meča najavio ovakav scenario. On je istakao da Sineru probleme jedino može da napravi vrućina, što se ubrzo i obistinilo.

Muratoglu nije iznenađen ovim ishodom jer uslovi nisu bili naklonjeni Sineru koji nije tolerantan na visoke temperature. U momentu igranja ovog duela bilo je 32 stepena, što je nezapamćeno za prvu sedmicuRolan Garosa.

"Jutros sam objavio video u kojem kažem da je imao pravog protivnika na ovom turniru. Vremenski uslovi su bili potpuno neobični", rekao je Muratoglu za TNT Sports i dodao:

"Nikada nismo imali ovakve vrućine u prvoj sedmici Rolan Garosa. Znamo da je on igrač koji je veoma osetljiv na vremenske uslove. Kada sam vidio uslove, rekao sam da postoji stvarna opasnost za njega. Sve se može dogoditi na grend slem turniru, kao što znamo, vremenski uslovi su dio igre."

Muratoglu kaže da ne bi trebalo da ovo ima dugoročne posljedice po Sinera, koji je vjerovatno bio pod velikim pritiskom očekivanja, ali ga je stigao i umor nakon što je odigrao pet uzastopnih mastersa.

"Srećom po njega, takvi ekstremni uslovi se ne dešavaju tako često. Dešava se, ali su to i dalje prilično rijetki slučajevi. Da li je to ograničenje? Da, to je ograničenje, ali svako ima svoje granice. On je izuzetan u skoro svakom pogledu. Mentalno, on je izuzetan, vjerovatno je jedan od dva najbrža igrača na turu. Dominira turom, ali ima jednu malu Ahilovu petu. To je njegova tolerancija na ekstremnu vrućinu i vlažnost", kaže nekadašnji trener Serene Vilijams i dodaje:

"Imali smo kombinaciju oba. Klima je teška i vlažna, a u tim uslovima, igrači gube mnogo vode. Manje-više su osjetljivi na to. On je veoma osjetljiv. Moraće da pronađe rješenja, dominirao je na Turu i zaustavljen je isključivo zbog toga. To je užasno za njega."