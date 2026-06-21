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Zek Ledej ponovo u Partizanu?

Zek Ledej ponovo u Partizanu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zek Ledej je vrlo blizu povratka u redove Partizana.

Zek Ledej se vraća u Partizan Izvor: MN PRESS

Kako prenosi "Mocart sport", Zek Ledej je blizu povratka u Partizan! Dvije godine nakon odlaska iz redova crno-bijelih pregovori su u toku kako bi se miljenik navijača vratio u Partizan,

Krilnom centru je istekao ugovor sa Olimpijom iz Milana i sada ima ponude nekoliko evroligaša da nastavi karijeru u njihovim redovima, ali Partizan je najozbiljniji kandidat za njegov potpis. Iako Olimpija nije blistala u Evroligi problem nije bio u Ledeju koji je imao 13,1 poen i 4,2 skoka po meču uz sjajan procenat šuta iz igre pa je tako imao indeks korisnosti 15,1 po utakmici. 

Partizan pravi ozbiljne rezove i Sterling Braun je otišao u Žalgiris, Nik Kalates je potpisao ugovor sa PAOK-om, Dvejn Vašington je otišao, a Isak Bonga bi mogao da ode. Džabari Parker se najvjerovatnije neće vraćati, a izgleda da su i Aleksej Pokuševski i Dilan Osetkovski na izlaznim vratima pa bi Zek Ledej uz Dereka Vilisa i Nikolu Tanaskovića bio rješenje na četvorci. 

Zek Ledej ima 32 godine, a nakon dva manje poznata koledža nije izabran na draftu pa je kroz Evropu pravio karijeru. Počeo je u Hapoel Gilboa Galilu, pa je igrao za Olimpijakos, Žalgiris i Olimpiju prije dolaska u Partizan 2021. godine. Bio je u redovima crno-bijelih tri godine i osvojio ABA ligu.

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Tagovi

Zek Ledej košarka KK Partizan Evroliga

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