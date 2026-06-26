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Partizan sprema potez ljeta: NBA as koji je oduševio Evropu napokon slobodan

Partizan sprema potez ljeta: NBA as koji je oduševio Evropu napokon slobodan

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Australijanac Peti Mils postao je slobodan igrač.

Peti Mils slobodan da li dolazi u Partizan Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Partizanu se trenutno nižu samo odlasci iz kluba, ali uskoro bi iz Humske mogli da obraduju navijače novim potpisima. Između ostalog, vijest koja je Grobarima privukla pažnju jeste da je Peti Mils završio jednogodišnju saradnju sa klubom iz FIBA Lige šampiona i oprostio se od Tenerifea.

Australijanac, koji ima 37 godina, jedno je od najzvučnijih imena koje je stiglo u Evropu poslije izdašne NBA karijere. Peti Mils je, iako u poznim igračkim godinama, odigrao sjajnu sezonu i tako privukao pažnju Partizana.

"Hvala ti na svemu, Peti! Za samo nekoliko mjeseci osvojio si srca navijača 'aurinegrosa' svojim talentom i ljudskim kvalitetima. Hvala ti na svemu, Peti. Bila nam je čast da uživamo u tvom nevjerovatnom talentu i da upoznamo čovjeka kakav jesi. Želimo ti mnogo sreće u budućnosti, 'Bala Gvanče'", stoji u saopštenju kluba.

Peti Mils je karijeru započeo 2009. godine u Portlandu, a od tada su se nizali brojni klubovi. Bio je igrač Bruklina, Atlante, Majamija, Jute i Lejkersa. Izgradio je reputaciju najpoznatijeg košarkaša Australije, pa je, iako ima 37 godina, na meti mnogih timova u Evropi. Peti Mils je odigrao 17 mečeva u Endesa ligi i prosječno bilježio 18,1 poen i skoro dve asistencije, dok je u Ligi šampiona ubacivao 13 poena.

Ono što je poznato, iako nema zvanične potvrde, jeste da bi Nikola Tanasković, Kajl Olman, Kevarijus Hejs i Derek Vilis trebalo da stignu u Humsku. Pred kraj sezone u Parni valjak se vratio i Žofri Lovernj, a u klubu ostaju i Tonje Džekiri i Karlik Džouns. Zasad su tim Đoana Penjaroje napustili iskusni Nika Kalates, Sterling Braun i Dvejn Vašington.

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Tagovi

Peti Mils košarka KK Partizan transferi

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