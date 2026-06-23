Partizan dovodi šampiona NBA lige i asa Barselone: Velika imena stižu u Humsku

Partizan u pregovorima sa krilnim centrom Makabija Ošejem Brisetom i plejmejkerom Barselone Nikolasom Laprovitolom.

Izvor: EPA/AMANDA SABGA/MN Press

Partizan je u pregovorima sa zvučnim pojačanjima, jer hoće da u crno-bijelom sledeće igraju krilni centar Makabija Ošej Briset (28 godina, 201 cm) i plejmejker Barselone Nikolas Laprotivola (36, 191).

Briset je NBA šampion sa Boston Seltiksima iz 2024. godine i pod ugovorom je sa Makabijem do ljeta 2027, što znači da bi srpski klub morao da plati obeštećenje za taj transfer.

U pitanju je pouzdani kanadski visoki igrač koji je čak šest godina proveo u NBA ligi, igrajući za Toronto, Indijanu, Boston, Filadelfiju. Pokretljivi košarkaš sa visokim odrazom i izraženim skokom prošle sezone prosječno je postizao 8,7 poena u prosjeku u Makabiju.

Istovremeno, iz Španije stižu informacije da Partizan hoće da dovede argentinskog veteranan Nika Laprovitolu, koji se krajem sezone vratio na teren poslije još jedne komplikovane povrede i igra iznenađujuće dobro za Barselonu u Španiji. U aktuelnoj finalnoj seriji protiv Valensije on je glavni plejmejker ekipe i prosječno postiže više od 16 poena po meču u skoro pet asistencija u prosjeku.

Dugogodišnjem reprezentativcu Argentine, koji je pre Barselone igrao za Real Madrid, ističe ugovor 30. juna i sam je rekao da mu niko iz kluba nije ponudio produženje. Zato se nazire rastanak dvije strane poslije pola decenije. Partizanov adut u pregovorima bila bi ponuda Laprovitoli da ostane u Evroligi i naredne godine, iako ga zove i Huventud.

Laprivotola je prošle sezone doživio tešku povredu ukrštenog ligamenta i završio ju je već u oktobru, a ove sezone je doživio povredu primicača koja ga ipak nije sprečila da je završi u velikom stilu.

Prethodnih dana najavljen je povratak ljubimca Partizanovih navijača Zeka Ledeja, koji bi na krilnim pozicijama predstavljao temelj igre ekipe zajedno sa Brisetom. Takođe, očekuje se i dolazak provjerenog australijskog šutera Petija Milsa, koji je takođe odigrao sjajnu sezonu u Španiji.

Podsjetimo, najvažniji Partizanov potpis pred novu sezonu je već ozvaničen, jer je definitivno da će plejmejker i najbolji igrač ekipe Karlik Džouns ostati u klubu.

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