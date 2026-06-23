Partizan spasava Monako od bankrota: Sa 1.500.000 evra evroligaš će uspjeti da ostane u životu

Partizan i Anadolu Efes će svojim finansijskim injekcijama izgleda doprinijeti da se Monako spasi od nestanka.

Izvor: MN PRESS

Monako i dalje igra finalnu seriju francuskog prvenstva, a tim je u ogromnim finansijskim problemima. Ipak, završiće ovu sezonu petom utakmicom finala francuskog prvenstva sa Parizom. A onda se nastavlja borba za goli život.

Monako skuplja novac kako bi vratio dugove, stao na noge i počeo narednu sezonu u Evrokupu. Sada "Basket njuz" piše da će mu u tome pomoći Partizan. O čemu se radi?

O transferu Kevarijusa Hejsa. Tim iz kneževine računa da će prodati svog centra kao i plejmejkera Metjua Strazela i da će kao obeštećenje za njihove usluge dobiti 1.500.000 evra. Dio tog novca doći će od Partizana koji je navodno već sve dogovorio sa Hejsom, a dio od Anadolu Efesa koji je riješio da dovede Strazela.

Koga dobija Partizan?

Kevarijus Hejs igra na poziciji centra, ima 29 godina i najveći dio karijere je proveo u Francuskoj. Nakon koledža Florida, igrao je za Kantu, pa zatim za Asvel, Bursaspor, Žalgiris prije dolaska u Pariz. Ove sezone brani boje Monaka.