Dušan Alimpijević ipak u Evroligi?

Bešiktaš i Monako su i dalje potencijalni učesnice Evrolige za narednu sezonu.

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Dok čekamo konačan spisak učesnika u Evroligi za narednu sezonu, Evrokup je već objavio svoju listu, a na njoj se nalazi Monako koji se već godinama takmiči u eliti. O čemu se radi?

Drugo takmičenje po rangu u Evropi je objavilo listu timova i dužinu njihovih licenci, gdje se navodi da Monako i Bešiktaš imaju petogodišnje licence. Međutim, i dalje postoji šansa da naredne sezone budu dio elite.

Od naredne sezone format Evrokupa se mijenja i umjesto 20 klubova, učestvovaće čak 32 kluba koji će biti podijeljeni u četiri gupe po osam učesnika. Po četiri najbolja tima prolaze u osminu finala, potom slijedi četvrtfinale, polufinale i finale, a sve serije će se igrati na dvije dobijene utakmice.

Evrokup je podijelio petogodišnje i jednogodišnje licence. Na saradnju od pet godina su se obavezali Cedevita Olimpija. Budućnost, Aris, Bahčešehir, Bešiktaš, Trento, Tenerife, Lijetkabelis, Neptunas, PAOK, Frankfurt, Kluž, Monako, Tortona, Burg, Hapoel Jerusalim, Le Man, London, Kemnic, Ulm, Turk telekom i Venecija.

Jednogodišnju licencu su dobili Balkan Botevgrad, Manresa, Riga, Šiauljai, Tofaš, Roma, Napoli, Roštok, Slask i jedna vajld-karta. Posebno je među ovim ekipama zanimljiva Roma čiji je glavni finansijer Luka Dončić i još uvijek je nejasno kako će ovaj tim izgledati.

Šta je sa Monakom i Bešiktašem?

Još uvijek nije potvrđeno da li će Monako napustiti Evroligu, a kako javlja litvanski "Baketnjuz", za vajld-kard u eliti će se boriti sa Bešiktašem iz Istanbula.

Kako se navodi, ako bilo koji klub obezbijedi vajld kard Evrolige i posljedično napusti svoje mjesto u Evrokupu, to upražnjeno mjesto će popuniti jedan od klubova koji su podneli potrebnu dokumentaciju, a na čekanju ih ima nekoliko. Odlučujući sastanak je zakazan za 26. jun kada će biti potvrđena konačna lista učesnika Evrolige.

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(MONDO)