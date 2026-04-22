Turci zbog Alimpijevića čuli psovke na tri jezika: Nije mogao da se smiri zbog poraza u finalu

Dušan Alimpijević opsovao na engleskom, čuo kako ga Turci prevode na turski, a onda je sve začinio i psovkom na srpskom jeziku.

Izvor: YouTube/Beşiktaş Basketbol

Bešiktaš je bio veliki favorit u finalu Evrokupa, ali poslije poraza na domaćem terenu od Burga (72:60) to sada više nije. Klub iz Francuske imaće šansu za šest dana da na svom parketu osvoji Evrokup pošto je napravio "brejk" u prvom meču finala protiv tima Dušana Alimpijevića.

Jako loše je Alimpijevićev tim "ušao" u meč, odmah je jurio dvocifrenu prednost i u jednom trenutku imao čak 18 poena zaostatka, da bi na kraju tek delimično uspio da ublaži poraz.

"Čestitam Burgu na pobjedi, bili su spremni i bili su fokusiraniji na neke stvari od nas. Moramo da budemo mnogo bolji od ovoga. Nije problem bio u odbrani, zadržali smo ih na 72 poena, problem je bio u napadu. Kad daš 60 poena, kad šutiraš 20 odsto za tri poena kod kuće, znači da je problem u napadu", rekao je Alimpijević i zahvalio se navijačima na podršci i poručio da su svi dužni da se vrate na "majstoricu" nazad u Istanbul.

Da bi to uradio Bešiktaš, moraće da pobijedi na gostovanju u Francuskoj, gde će morati da bude mnogo bolji nego večeras: "Sve možemo da uradimo drugačije, počevši od toga da igramo fizički snažnije. Problem je u tome što smo bili mekani, kad je tako, onda je sve loše", naglasio je trener Bešiktaša koji je opsovao zbog pristupa svojih igrača današnjem meču.

Beşiktaş Gain’in koçu Dusan Alimpijevic: "Bu baskıyı kaldıramıyorsan bu iş size göre değildir. O yüzden s*ktir edin. Ama benim oyuncularım hazır. Bu takım, yarı finalleri domine eden ve ligde liderliği paylaşan bir ekip."pic.twitter.com/h1N38hvlZU — Basket Merkezi™ (@BasketMerkez)April 22, 2026



"Kao prvo, u finalu si, naravno da imaš pritisak. Ako ne možeš da se nosiš s njim, onda nisi za taj posao. Zaje** to. Ako nisi spreman, nisi za taj posao. Moji igrači su spremni. Nije ovdje problem u pritisku. Ovo je isti tim koji je pobijedio Bahčešehir, koji dijeli prvo mesto u prvoj ligi u Turskoj s Fenerbahčeom... Finala su nešto drugo, takmičenje za sebe. Svako ima šansu, kad odemo onda u Burg, moramo da se vratimo u Istanbul...", rekao je Alimpijević i reagovao da se psovke ne prevode s engleskog na turski, ali je bilo kasno.

Potrajala je konferencija za medije, tako da je Alimpijević opsovao i na srpskom i poslije jednog dugog pitanja o povredama u Bešiktašu: "U j***e, sunce ti poljubim", pa dodao: "Kamagate je povrijeđen i to znači da je van tima. Sezona je gotova za njega, mi treba da igramo bez njega. Igrači koji su spremni, mi ne plačemo, ne žalimo se. Imamo dovoljno igrača za ovu finalnu seriju".

Podsjetimo, finalna serija Evrokupa igra se na dvije pobjede, a šampion će igrati Evroligu naredne sezone.