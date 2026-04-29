Dušan Alimpijević poslije poraza u finalu Evrokupa: "Šta više da kažem?"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević iznio je razloge poraza od Burga u finalu Evrokupa.

dusan alimpijevic poslije poraza u finalu evrokupa od burga Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević bio je razočaran poslije poraza u finalu Evrokupa od francuskog Burga. Ovo je drugi put da srpski strateg stane na korak od plasmana u Evroligu, pošto je prethodno isti put prošao sa Bursom.

Jednostavno je Burg bio mnogo bolji rival u obje utakmice, a Alimpijević je utiske sumirao na konferenciji za medije. Naveo je razloge poraza i istakao da je rival jednostavno više želio ovu pobjedu.

"Čestitke rivalu, trenerima i igračima. Zasluženo, bili su bolji. Nije veče za neke veće govore, ovo je noć u kojoj smo razočarani i tužni. Došli smo dovde i to je bila i namjera, htjeli smo trofej, kao i Burg, ali kada dozvolite 18 ofanzivnih skokova, to je pokazatelj da je suparnik ipak želio malo više. Pobijedili smo dva puta Burg do ove serije, ali finale je takmičenje za sebe. To što smo ih tada nadigrali, ništa ne znači u svjetlu ovoga", rekao je selektor Srbije.

Bešiktaš je briljirao tokom čitave sezone, a onda je pao u najvažnijem momentu. Zanimljiv je podatak da je utakmica u Istanbulu bila napadački najlošija u posljednje tri sezone za njegov tim.

"Za neke utakmice nema objašnjenja. Dogovor je bio da igramo u visokom ritmu. Tako smo stekli plus osam i onda jednostavno odustali od toga. Moj asistent je pronašao podatak da napadački lošiju utakmicu od prve nismo odigrali skoro tri godine. Prvi razlog je odbrana Burga, fizikalni su dosta. Drugi razlog je mentalitet. Treba da budete spremni za finale. Bili smo na 20 odsto za tri u prvom susretu i 24 odsto za tri u drugom. Ne treba ništa više da se kaže", zaključio je Dušan Alimpijević.

Dušan Alimpijević psuje na srpskom posle poraza Bešiktaša
Izvor: YouTube/Beşiktaš Basketbol

