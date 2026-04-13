Dušan Alimpijević dobio prestižno priznanje: Selektor Srbije proglašen za najboljeg u Evrokupu

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević proglašen je za trenera godine u Evrokupu. Turski klub se protiv Burga bori za titulu i plasman u Evroligu.

Dušan Alimpijević uveo je Bešiktaš u finale Evrokupa. Protiv Burga će se boriti za titulu i plasman u Evroligu. Prije svega toga dobio je i veliko individualno priznanje pošto je proglašen za trenera godine u Evrokupu.

"Sa skorom 16-5 Alimpijević je proglašen za trenera godine od strane svojih kolega. Drugi put je dobio ovo priznanje, prethodni put je to bilo u sezoni 2021/22 kada je uveo Bursu u finale Evrokupa", stoji u saopštenju.

Bešiktaš pod palicom selektora Srbije igra fantastično. Treći je po broju postignutih poena (92,5 po meču), drugi po broju ubačenih trojki (39,4) i treći po asistencijama (21,8). Veoma dobro igraju i u odbrani i dozvoljavaju mali procenat ubačenih šuteva u reketu (49,9), a čak osmorica igrača imaju prosjek od 7 i više poena u sezoni.

Alimpijević je u glasanju bio bolji od kolega Federika Fatua (Burg), Erdema Džana (Turk Telekom) i Zvezdana Mitrovića (Cedevita Olimpija). Zanimljivo je i da je Alimpijević ušao u odabrano društvo trenera koji su dva puta dobili ovo priznanje u Evrokupu, što je pošlo za rukom samo još Aitu Garsiji Renesesu (otišao u penziju) i Pedru Martinezu (sadašnjem treneru Valensije).

