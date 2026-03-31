Dušan Alimpijević na korak od finala Evrokupa: Bešiktaš ubjedljiv protiv bivšeg trenera Igokee

Bešiktaš je u prvom polufinalnom meču Evrokupa pobijedio Bahčešehir.

Dušan Alimpijević i Bešiktaš su na korak od plasmana u finale Evrokupa! Bahčešehir koji vodi Marko Barać izgubio je na gostujućem terenu 91:72 u prvom meču polufinala, a selektor reprezentacije Srbije uspio je da ubjedljivom pobjedom najavi ono što se očekivalo čitave sezone - titula za crno-bijele iz Istanbula u Evrokupu je sve bliža.

Tim Dušana Alimpijevića nije dobro počeo, imao je čak i dvocifreni zaostatak u prvih 10 minuta (25:14), ali je igra postajala sve bolja iz minuta u minut, a gosti su tek na momente prekidali seriju domaćina. Konor Morgan je bio zadužen za smanjenje rezultata, nije bio sjajan u šutu za tri poena, ali je sa poludistance lako donosio poene Bešiktašu, pa je domaćin poslije 20 minuta imao posed zaostatka (39:37).

Velika borba se nastavila i poslije poluvremena, ali je serija Bešikštaša donijela i vođstvo domaćinu. Daston, Žižić i Braun su vezali 8:0 za 45:39, a pet trojki u trećoj dionici bili su jasan pokazatelj da crno-bijeli iz Istanbula imaju potpunu kontrolu u ovom susretu. Na drugoj strani tim Marka Baraća je poene vrlo često tražio na liniji penala, pošto nije bilo "lakih koševa" u prvom polufinalnom meču, makar kad je u pitanju taktika Dušana Alimpijevića.

Vrlo brzo je i Barać krenuo istim putem, pa je čvrsta igra Bahčešehira slala domaće igrače na liniju penala. Uspjeli su gosti da stignu i na "minus" sedam (69:62), ali se momentum vratio na stranu domaćina, a serija od 12:3 u finišu jasno je stavila do znanja koja ekipa će biti na korak od finala Evrokupa.

U Bešiktašu je Methejs postigao 21 poen, Ante Žižić je susret završio sa 10 poena, šest skokova i tri asistencije. Na drugoj strani Malači Fil je ubacio 19 poena, šest skokova i tri asistencije, Mateuš Ponitka je ostao bez poena, dok Balša Koprivica nije zabilježio minute.

Finalista će biti ekipa koja prva stigne do dvije pobjede u polufinalu.

