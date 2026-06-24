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Šta koči povratak Zeka Ledeja u Partizan? Crno-bijeli moraju da riješe dva velika problema

Šta koči povratak Zeka Ledeja u Partizan? Crno-bijeli moraju da riješe dva velika problema

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bivši košarkaš Partizana Zek Ledej mogao bi da se vrati u Humsku, ali tim Đoana Penjaroje ima nekoliko poteškoća u dovođenju asa Milana.

zasto zek ledej ne moze da dodje u partizan Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Partizan trenutno niže samo odlaske iz kluba, ali tim iz Humske radi i na pojačanjima za narednu sezonu. Na listi želja nalazi se i ime mjezimca Grobara, a riječ je o Zeku Ledeju. Međutim, da bi se Amerikanac vratio u tim, biće neophodno najpre riješiti probleme vezane za ugovore sa Šejkom Miltonom i Džabarijem Parkerom.

Ekipi Partizana neophodan je igrač na poziciji "četiri", a Zek Ledej bio bi idealan - u starom dresu, kao miljenik navijača. Međutim, kako Sport klub piše, da bi se bivši igrač Partizana vratio u klub, biće neophodno da sa platnog spiska ukloni ozloglašenog Parkera, ali i plejmejkera Šejka Miltona, s obzirom na to da nijedan od igrača nije blistao u crno-bijelom dresu.

I dok Milton izgleda kao lakši zadatak za crno-bijele, Parker je prava (ne)moguća misija. Utisak je da ni jedna ni druga strana ne žele saradnju, dok se Amerikanac vrlo dobro snalazi u dresu Huventuda iz Badalone. Međutim, koliko god Parkeru bilo lijepo u Španiji, jasno je da ne želi da se odrekne ogromnih, nezasluženih prihoda iz Beograda, što je veliki problem crno-bijelih.

S druge strane, Milton je imao vrlo nesrećnu sezonu u Humskoj. Plejmejker je više vremena proveo van terena zbog velikog broja povreda, pa njegov talenat nikako nije došao do izražaja. Ujedno, odlazak Nika Kalatesa dodatno je nametnuo probleme crno-bijelima na poziciji "jedan", ali čini se da je pokrivanje "četvorke" prioritet Đoana Penjaroje.

Očekivanja su da Dilan Osetkovski neće biti dio tima, Parker kao i da nije bio u ekipi, dok status Alekseja Pokuševskog nije sasvim jasan. Ono o čemu se po košarkaškim kuloarima govori jeste da bi Derek Vilis iz Pariza mogao da pojača crno-bijele.

Ledej je u sezoni za nama bilježio 13,1 poen, 4,2 skoka i skoro jednu asistenciju za 24,6 minuta na terenu u elitnom takmičenju.

Bonus video: 

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01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

KK Partizan Zek Ledej

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