Sve je završeno: Dženan Pejčinović oblači dres "švaba"

Dosadašnji fudbaler Volfsburga Dženan Pejčinović novi je igrač Štutgarta, saopštio je danas taj bundesligaš.

Izvor: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Pejčinović je sa svojim novim klubom potpisao petogodišnji ugovor, a njemački mediji su prenijeli da je Štutgart Volfsburgu platio 25 miliona evra za 21-godišnjeg njemačkog napadača.

Pejčinović je 2022. godine došao u Volfsburg, za koji je u prethodnoj sezoni odigrao ukupno 34 utakmice i postigao 12 golova.

Od 2020. godine je omladinski reprezentativac Njemačke, dok je prije toga predstavljao selekciju Crne Gore u konkurenciji do 15 godina.

Pored Njemačke i Crne Gore, ima pravo nastupa i za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.