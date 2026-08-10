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Sve je završeno: Dženan Pejčinović oblači dres "švaba"

Sve je završeno: Dženan Pejčinović oblači dres "švaba"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Dosadašnji fudbaler Volfsburga Dženan Pejčinović novi je igrač Štutgarta, saopštio je danas taj bundesligaš.

Dženan Pejčinović potpisao za Štutgart Izvor: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Pejčinović je sa svojim novim klubom potpisao petogodišnji ugovor, a njemački mediji su prenijeli da je Štutgart Volfsburgu platio 25 miliona evra za 21-godišnjeg njemačkog napadača.

Pejčinović je 2022. godine došao u Volfsburg, za koji je u prethodnoj sezoni odigrao ukupno 34 utakmice i postigao 12 golova.

Od 2020. godine je omladinski reprezentativac Njemačke, dok je prije toga predstavljao selekciju Crne Gore u konkurenciji do 15 godina.

Pored Njemačke i Crne Gore, ima pravo nastupa i za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

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Tagovi

Štutgart Dženan Pejčinović

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