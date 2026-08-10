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"Da nam se jednog dana vratiš u klub": Crvena zvezda se oglasila zbog Nikole

"Da nam se jednog dana vratiš u klub": Crvena zvezda se oglasila zbog Nikole

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je čestitala rođendan Nikoli Topiću i poželjela mu da se jednog dana vrati na Mali Kalamegdan.

Crvena zvezda je čestitala rođendan Nikoli Topiću Izvor: MN PRESS

Nikola Topić je jedan od najvećih talenata srpske košarke. Trenutno nosi dres Oklahome sa kojom je osvojio i titulu 2025. godine. Nažalost, ozbiljni zdravstveni problemi i rak testisa su usporili njegov razvoj. Ali, ono što je najvažnije jeste da je ozdravio i da danas, 10. avgusta, slavi 21. rođendan.

Tim povodom se oglasila i Crvena zvezda, a njegov voljeni klub je imao zanimljivu poruku koja je obradovala i navijače. Poželjeli su mu da se jednog dana vrati na Mali Kalemegdan i ponovo obuče crveno-bijeli dres.

"Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde i zvezdino dijete Nikola Topić danas slavi rođendan. Želimo mu mnogo zdravlja, sreće i uspjeha. Da se dokaže na NBA sceni i da se jednog dana ponovo vrati na Mali Kalemegdan", stoji u poruci na društvenim mrežama.

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Tagovi

Nikola Topić KK Crvena zvezda

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