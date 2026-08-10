Crvena zvezda je čestitala rođendan Nikoli Topiću i poželjela mu da se jednog dana vrati na Mali Kalamegdan.
Nikola Topić je jedan od najvećih talenata srpske košarke. Trenutno nosi dres Oklahome sa kojom je osvojio i titulu 2025. godine. Nažalost, ozbiljni zdravstveni problemi i rak testisa su usporili njegov razvoj. Ali, ono što je najvažnije jeste da je ozdravio i da danas, 10. avgusta, slavi 21. rođendan.
Tim povodom se oglasila i Crvena zvezda, a njegov voljeni klub je imao zanimljivu poruku koja je obradovala i navijače. Poželjeli su mu da se jednog dana vrati na Mali Kalemegdan i ponovo obuče crveno-bijeli dres.
"Da nam se jednog dana vratiš u klub": Crvena zvezda se oglasila zbog Nikole
"Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde i zvezdino dijete Nikola Topić danas slavi rođendan. Želimo mu mnogo zdravlja, sreće i uspjeha. Da se dokaže na NBA sceni i da se jednog dana ponovo vrati na Mali Kalemegdan", stoji u poruci na društvenim mrežama.
Некадашњи првотимац Црвене звезде и Звездино дете, Никола Топић, данас прославља рођендан.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)August 10, 2026
Желимо му много здравља, среће и успеха, да се докаже на НБА сцени и да се једног дана поново врати на Мали Калемегдан. ❤️#kkcz#WeAreTheTeam#CrvenoBelaPorodicapic.twitter.com/r71fCFnjDE