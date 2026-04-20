Meč plejofa stao da uđe Nikola Topić: Srpski plej bio dio velike pobjede Oklahome

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Topić i Oklahoma sigurni na startu NBA plej-ofa Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Tražio je trener Oklahome faul na 4:16 do kraja da bi uveo Nikolu Topića, a čim je on ušao u igru povukao je kontru i dao asistenciju za trojku Mekejna. Igrao je do kraja srpski plejmejker i uspio da doprinese u pobjedi Tandera u prvom meču plejof serije protiv Finiks Sansa.

Ekipa koja je izbacila Golden Stejt u plej-inu sada najboljem timu lige nije mogla ništa i tokom cijelog meča ogromnu prednost imala je Oklahoma. Na kraju je bilo 119:84.

Šej Gildžus Aleksander je imao 25 poena, 7 asistencija i 4 skoka, Džejlen Vilijams je upisao 22 poena, 7 skokova i 6 asistencija, a Čet Holmgren je dodao 16 poena i 7 skokova. Kod Finiksa Devun Buker je bio najbolji sa 23 poena i 6 skokova, Dilon Bruks je imao 18, a Džejlen Grin 17 poena.

U prvom utakmici plejofa ove večeri Boston Seltiksi su rutinski savladali Filadelfija Seventisikserse 123:91 i poveli sa 1:0 u seriji. Džejlen Braun je imao 26 poena, a Džejson Tejtum dabl-dabl sa 25 poena i 11 skokova uz 7 asistencija. Kod Filadelfije Tajris Maksi je imao 21 poen i 8 asistencija, a Pol Džordž 17 poena.

