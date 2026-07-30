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Ovu šansu je čekao Lazar Jovanović: Napravio dar-mar u dresu Štutgarta čim je ušao

Ovu šansu je čekao Lazar Jovanović: Napravio dar-mar u dresu Štutgarta čim je ušao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lazar Jovanović se istakao u dresu Štutgarta, zabilježio je dva gola i asistenciju protiv Ofenbaha. Njegova forma može donijeti nove šanse u timu.

Lazar Jovanović dao dva gola za Štutgart Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia

Talentovani srpski fudbaler Lazar Jovanović dobio je šansu u dresu Štutgarta i odmah ju je iskoristio. Jovanović je ušao sa klupe protiv niželigaša Ofenbaha i samo nekoliko minuta bilo mu je potrebno da skrene pažnju na sebe, vidjećemo da li dovoljno i da mu trener Sebastijan Henes vjeruje više nego što je do sada.

Šta je uradio Jovanović? Postigao je dva gola za "švabe", prvo u 53. pa u 76. minutu, a imao je i asistenciju u 86. Za to je dobio ozbiljne pohvale njemačke štampe. Pogledajte njegove golove i najbolje poteze protiv Ofenbaha:

Pogledajte

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Lazar Jovanović za Štutgart
Izvor: kickersTV
Izvor: kickersTV

Pogledajte

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Lazar Jovanović za Štutgart
Izvor: kickersTV
Izvor: kickersTV

Pogledajte

00:09
Lazar Jovanović za Štutgart
Izvor: kickersTV
Izvor: kickersTV

Bivši fudbaler Vojvodine, Crvene zvezde i OFK Beograda prošle sezone odigrao je samo šest utakmica za Štutgart, ali se nije predao i radio je predano da ga trener Sebastijan Henes "prepozna" i to sada dolazi na vidjelo, pošto se u odličnoj formi pokazao već na startu priprema.

Prvo je inače protiv Balingena (7:0) postigao dva gola, a sada je i protiv Ofenbaha (8:1) dodao još dva na svoj konto, što je najava bolje sezone, posebno što je i povreda leđa sada prošlost.

Interesantno je da je na istoj utakmici gol postigao i Jovan Milošević, potencijalni reprezentativac Srbije, koji se takođe nada da bi ovog ljeta mogao da dobije šansu na jugu Njemačke. Pogodio je inače poslije kornera koji je izveo upravo Lazar Jovanović, koji ga je našao na pet metara.

Pogledajte

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Lazar Jovanović za Štutgart
Izvor: kickersTV
Izvor: kickersTV

Znamo da je iza njega odlična polusezona u Partizanu, poslije koje je otišao u Verder iz Bremena, gdje nije imao očekivanu minutažu.

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Tagovi

Lazar Jovanović fudbal Štutgart

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