Zvezda zaradila 5.000.000 evra, Partizan htio da ga "ukrade": Štutgart traži klub Lazaru Jovanoviću

Talentovani krilni napadač i mladi reprezentativac Srbije Lazar Jovanović ide na pozajmicu.

Izvor: MN PRESS

Talentovani srpski fudbaler Lazar Jovanović napravio je veliki transfer iz Crvene zvezde u Štutgart, ali se čini da njegova budućnost u tom klubu nije svijetla. Kako prenose lokalni mediji u Njemačkoj, slavni klub traži rješenje za narednu sezonu, odnosno pravu destinaciju na koju bi poslao "Malog Laneta" da se razvija i priprema za elitni rang njemačkog fudbala.

Nakon što je ponikao u Vojvodini, a Crvena zvezda ga "kalila" u OFK Beogradu, aktuelnom šampionu Srbije donio je milione. Štutgart je prepoznao njegov talenat i platio ga 5.000.000 evra, ali Jovanoviću nije lako išlo privikavanje na fudbal u Njemačkoj, pa se i prije nekoliko mjeseci pričalo o njegovoj pozajmici.

Navodno, Crvena zvezda se raspitivala da preuzme Lazara Jovanovića za drugi dio prvenstva u srpskom fudbalu, ali do tog dogovora nije došlo. Istih dana za talentovanog krilnog napadača interesovao se i Partizan, koji je u međuvremenu angažovao dva Lazareva brata, mlađe sinove nekadašnjeg reprezentativca Milana "Laneta" Jovanovića.

Moglo je ovog ljeta da se desi da Partizan na obe krilne pozicije ima Jovanoviće - i to rođenu braću, ali na kraju Lazar nije stigao do Humske. Na kraju sezone koju neće pamtiti po mnogo minuta na terenu Lazar Jovanović će ipak da mijenja sredinu. Njemu predstoji pozajmica, u neki tim sa njemačkog govornog područja jer su tako najveće šanse da se prilagodi zahtjevima.

Lazar Jovanović je ove sezone odigrao po tri utakmice u Bundesligi i Ligi Evrope, ali na njima nije imao zapaženu minutažu, postignut gol ili asistenciju za saigrače. Na mečevima njemačkog prvenstva nastupio je protiv Union Berlina i Borusije Menhengladbah u prva dva kola, a zatim u 12. rundi protiv Hamburga. Na tim mečevima sakupio je tek 37 minuta, dok je 87 minuta igrao na međunarodnoj sceni. Igrao je protiv Bazela, Go Ahed Iglsa i Makabija iz Tel Aviva, a taj meč u decembru bio mu je i posljednji za Štutgart.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!