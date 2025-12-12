Partizan mu se nada, a on igra u Ligi Evrope: Lazar Jovanović konačno dobio šansu u Štutgartu

Talentovani krilni napadač Lazar Jovanović postao starter u Štutgartu kada se Partizan zainteresovao za njega.

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Fudbaleri Štutgarta savladali su Makabi iz Tel Aviva (4:1) i tako tim Žarka Lazetića ostavili na samo jednom osvojenom bodu poslije šest odigranih kola u Ligi Evrope. Na ovom meču igrao je i Lazar Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca Srbije Milana "Laneta" Jovanovića i velika želja Partizana za januarski prelazni rok.

Talentovani krilni napadač, koji je iz Vojvodine prešao u Crvenu zvezdu, a zatim se afirmisaio na pozajmici u OFK Beogradu, nije imao veliku minutažu u dosadašnjem toku sezone. Odigrao je Lazar Jovanović tek pet mečeva i ukupno 50 minuta prije nego što mu je trener njemačkog tima povjerio mjesto u startnoj postavi za okršaj u šestom kolu Lige Evrope, kada je izašao iz igre u 74. minutu meča.

Nije Lazar Jovanović ima gol ili asistenciju na ovom meču, dobio je žuti karton u 30. minutu i ostavio je sasvim solidan utisak. Imao je tri udarca ka golu rivala, jedan uspješan dribling, izuzetno visok procenat tačnih dodavanja i polovinu dobijenih duela kako na zemlji, tako i u vazduhu. Sve to bi moglo da ukaže da se Jovanović nameće njemačkom timu pred januarski prelazni rok u kojem je djelovalo da će mu se tražiti novi tim.

Da li će se to desiti i da li će Partizan uspjeti da ga dobije na pozajmicu kao što je uspio sa Jovanom Miloševićem, ostaje da se vidi. Crno-bijeli svakako imaju preporuku jer su u Humskoj razigrali nekadašnjeg napadača Vojvodine, koji je tokom tekuće sezone jedan od najboljih igrača u srpskom fudbalu. Zbog toga bi Partizan želio da ga zadrži i u drugom dijelu sezone, pa ovih dana često obavlja razgovore sa Štutgartom - i to oko dvojice igrača.