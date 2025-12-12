logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan mu se nada, a on igra u Ligi Evrope: Lazar Jovanović konačno dobio šansu u Štutgartu

Partizan mu se nada, a on igra u Ligi Evrope: Lazar Jovanović konačno dobio šansu u Štutgartu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Talentovani krilni napadač Lazar Jovanović postao starter u Štutgartu kada se Partizan zainteresovao za njega.

Lazar Jovanović starter u Štutgartu Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Fudbaleri Štutgarta savladali su Makabi iz Tel Aviva (4:1) i tako tim Žarka Lazetića ostavili na samo jednom osvojenom bodu poslije šest odigranih kola u Ligi Evrope. Na ovom meču igrao je i Lazar Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca Srbije Milana "Laneta" Jovanovića i velika želja Partizana za januarski prelazni rok.

Talentovani krilni napadač, koji je iz Vojvodine prešao u Crvenu zvezdu, a zatim se afirmisaio na pozajmici u OFK Beogradu, nije imao veliku minutažu u dosadašnjem toku sezone. Odigrao je Lazar Jovanović tek pet mečeva i ukupno 50 minuta prije nego što mu je trener njemačkog tima povjerio mjesto u startnoj postavi za okršaj u šestom kolu Lige Evrope, kada je izašao iz igre u 74. minutu meča.

Nije Lazar Jovanović ima gol ili asistenciju na ovom meču, dobio je žuti karton u 30. minutu i ostavio je sasvim solidan utisak. Imao je tri udarca ka golu rivala, jedan uspješan dribling, izuzetno visok procenat tačnih dodavanja i polovinu dobijenih duela kako na zemlji, tako i u vazduhu. Sve to bi moglo da ukaže da se Jovanović nameće njemačkom timu pred januarski prelazni rok u kojem je djelovalo da će mu se tražiti novi tim.

Da li će se to desiti i da li će Partizan uspjeti da ga dobije na pozajmicu kao što je uspio sa Jovanom Miloševićem, ostaje da se vidi. Crno-bijeli svakako imaju preporuku jer su u Humskoj razigrali nekadašnjeg napadača Vojvodine, koji je tokom tekuće sezone jedan od najboljih igrača u srpskom fudbalu. Zbog toga bi Partizan želio da ga zadrži i u drugom dijelu sezone, pa ovih dana često obavlja razgovore sa Štutgartom - i to oko dvojice igrača.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lazar Jovanović Štutgart Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC