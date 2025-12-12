logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Federer dolazi da izbaksuzira Đokovića: Godinama nije ovo uradio, a sad je baš odlučio

Federer dolazi da izbaksuzira Đokovića: Godinama nije ovo uradio, a sad je baš odlučio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Interesantna odluka Rodžera Federera da dođe na Australijan open gdje godinama nije bio. Sve do sada kada Đoković napada 25. grend slem.

Rodžer Federer dolazi na Australijan open Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Rodžer Federer godinama nije dolazio na Australijan open, međutim planira da se vrati u januaru i da ga prati sa tribina, što nikada u karijeri nije ni činio. Federer je od 1999. do 2020. godine bio redovan učesnik ovog turnira, potom ga je preskočio 2021. godine zbog povrede i kako bi se bolje spremio za Rolan Garos i Vimbldon, a zatim u penziji nije dolazio u Melburn.

Ovoga puta to će se promijeniti jer je Federer najavio svoj dolazak na najmanji kontinent: "Djeluje kao da je prošla čitava vječnost otkako sam skovao izraz ‘Happy Slam’ za Australijan open, i još mi izmami osmijeh kada se sjetim svih trenutaka koje sam ovde doživio", rekao je Rodžer Federer u najavi svog dolaska.


"Doživio sam toliko emocija na Rod Lejver areni... Radost podizanja ‘Normana’ šest puta, čast da igram pred samim Rodom Lejverom, izazov takmičenja protiv svojih najvećih rivala i uvijek ogromnu ljubav i podršku australijskih navijača", dodao je Švajcarac koji je istakao da mu je osvajanje Australijan opena 2017. i 2018. godine jedno od najdražih uspomena iz svoje karijere.

"Jedva čekam da se ponovo vratim na AO i stvorim još fantastičnih trenutaka sa svim australijskim navijačima", naglasio je Švajcarac koji nije rekao za koga će i navijati.

Mnogi su ovo u šali protumačili kao način da se "izbaksuzira" Novak Đoković, pošto znamo da srpski as nije osvajao turnire na kojima je Federer dolazio da gleda sa tribina. Bilo je tako prošle godine na Vimbldonu, prije toga pamtimo taj slučaj u Šangaju, tako da se možda i Švajcarac "umiješa" da Srbin ne osvoji 25. grend slem u karijeri.

Podsjetimo, Australijan open se igra od 12. januara do 1. februara, a branilac titule je Janik Siner.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Rodžer Federer Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC