Đoković već donio odluku: Propušta veliku šansu u 2026. godini.

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski teniser Novak Đoković odustao je od turnira na kome se takmičio 2025. godine.

Novak Đoković ne igra na turniru u Brizbejnu Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković neće igrati na turniru u Brizbejnu gdje se prošle sezone pripremao za nastup na Australijan Openu. Srpskog asa nema na konačnoj listi učesnika koju su ove srijede objavili organizatori.

Novak je prošle godine doživio neprijatno iznenađenje u Brizbejnu kada ga je u četvrtfinalu poslije dva seta nadigrao Amerikanac Rajli Opelka. Vidjećemo da li to znači da će Srbin praktično bez ijednog takmičarskog meča početi pohod na 11. Australijan Open, ali to mu neće biti prvi put da rizikuje o ovoj fazi karijere.

U Brizbejnu je imao lijepu priliku da uveća brojku osvojenih turnira, pošto je najbolji rangirani teniser koji će uzeti učešće Danil Medvedev koji je trenutno 13. na svijetu. Tu su i Alehandro Davidovič Fokina, Jirži Lehečka, Tomi Pol, Denis Šapovalov, Žoao Fonseka, Kasper Rud i ostali nižerangirani igrači.

Što se tiče WTA, konkurencija kod žena će biti daleko jača, a listu nosilaca predvodi prva teniserka svijeta Arina Sabalenka. Nastupaće i Amanda Anisimova, Elena Ribakina, Džesika Pegula, Medison Kiz, Mira Andrejeva...

