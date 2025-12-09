Španski teniser Karlos Alkaraz dobitnik je nagrade "Stefan Eberg".
Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz dobio je nagradu za fer-plej i sportsko ponašanje Stefan Edberg po drugi put u karijeri. To je jedno od rijetkih priznanja koje u svojoj bogatoj kolekciji nema srpski as Novak Đoković.
Kako se navodi na sajtu ATP-ja jedan od momenata kada je zaslužio ovu nagradu je meč sa Benom Šeltonom na Rolan Garosu kada je sugerisao sudiji da nije osvojio poen na propisan način.
Feliks Ože-Alijasim, Grigor Dimitrov i Kasper Rud takođe su bili nominovani u ovoj kategoriji. Nominovani za sportsko ponašanje određeni su glasanjem ITWA, a po prvi put, pobjednika su glasanjem izabrali članovi ekskluzivnog ATP kluba broj 1 - 29 sadašnjih i bivših igrača koji su bili na prvom mjestu ATP liste.
Nagradu Stefan Edberg dobija "igrač koji se tokom cijele godine ponašao na najvišem nivou profesionalizma i integriteta, koji se takmičio sa svojim kolegama sa najvećim poštenjem i koji je promovisao igru svojim aktivnostima van terena".
Federer rekorder sa 13 nagrada
Karlos Alkaraz opet dobio nagradu koja nikad nije pripala Novaku Đokoviću
Švajcarac Rodžer Federer je osvajao nagradu za sportsko ponašanje čak 13 puta u karijeri, dok je Rafael Nadal sakupio pet. Novak Đoković nijednom nije proglašen za "sportsmena". Stefan Edberg je nekadašnji švedski teniser koji je u karijeri osvojio šest grend slemova u dublu i singlu, a na prvom mjestu rang liste proveo je 72 nedjelje.
Edberg je 2004. godine ušao u tensiku Kuću slavnih, takođe je osvojio dvije bronzane medalje na Olimpijskim igrama 1988. u Seulu, u muškom singlu i dublu. Tokom svoje karijere, osvojio je 42 titule, od toga šest grend slem i četiri Masters turnira.
BONUS VIDEO:
(MONDO)