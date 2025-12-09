logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karlos Alkaraz opet dobio nagradu koja nikad nije pripala Novaku Đokoviću

Karlos Alkaraz opet dobio nagradu koja nikad nije pripala Novaku Đokoviću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Španski teniser Karlos Alkaraz dobitnik je nagrade "Stefan Eberg".

Karlos Alkaraz i Novak Đoković Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz dobio je nagradu za fer-plej i sportsko ponašanje Stefan Edberg po drugi put u karijeri. To je jedno od rijetkih priznanja koje u svojoj bogatoj kolekciji nema srpski as Novak Đoković.

Kako se navodi na sajtu ATP-ja jedan od momenata kada je zaslužio ovu nagradu je meč sa Benom Šeltonom na Rolan Garosu kada je sugerisao sudiji da nije osvojio poen na propisan način.

Feliks Ože-Alijasim, Grigor Dimitrov i Kasper Rud takođe su bili nominovani u ovoj kategoriji. Nominovani za sportsko ponašanje određeni su glasanjem ITWA, a po prvi put, pobjednika su glasanjem izabrali članovi ekskluzivnog ATP kluba broj 1 - 29 sadašnjih i bivših igrača koji su bili na prvom mjestu ATP liste.

Nagradu Stefan Edberg dobija "igrač koji se tokom cijele godine ponašao na najvišem nivou profesionalizma i integriteta, koji se takmičio sa svojim kolegama sa najvećim poštenjem i koji je promovisao igru svojim aktivnostima van terena".

Federer rekorder sa 13 nagrada

Švajcarac Rodžer Federer je osvajao nagradu za sportsko ponašanje čak 13 puta u karijeri, dok je Rafael Nadal sakupio pet. Novak Đoković nijednom nije proglašen za "sportsmena". Stefan Edberg je nekadašnji švedski teniser koji je u karijeri osvojio šest grend slemova u dublu i singlu, a na prvom mjestu rang liste proveo je 72 nedjelje.

Edberg je 2004. godine ušao u tensiku Kuću slavnih, takođe je osvojio dvije bronzane medalje na Olimpijskim igrama 1988. u Seulu, u muškom singlu i dublu. Tokom svoje karijere, osvojio je 42 titule, od toga šest grend slem i četiri Masters turnira.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:15
Novak Đoković igra sirtaki
Izvor: X/Frani2312
Izvor: X/Frani2312

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC