Karlos Alkaraz opet dobio nagradu koja nikad nije pripala Novaku Đokoviću

Španski teniser Karlos Alkaraz dobitnik je nagrade "Stefan Eberg".

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz dobio je nagradu za fer-plej i sportsko ponašanje Stefan Edberg po drugi put u karijeri. To je jedno od rijetkih priznanja koje u svojoj bogatoj kolekciji nema srpski as Novak Đoković.

Kako se navodi na sajtu ATP-ja jedan od momenata kada je zaslužio ovu nagradu je meč sa Benom Šeltonom na Rolan Garosu kada je sugerisao sudiji da nije osvojio poen na propisan način.

Feliks Ože-Alijasim, Grigor Dimitrov i Kasper Rud takođe su bili nominovani u ovoj kategoriji. Nominovani za sportsko ponašanje određeni su glasanjem ITWA, a po prvi put, pobjednika su glasanjem izabrali članovi ekskluzivnog ATP kluba broj 1 - 29 sadašnjih i bivših igrača koji su bili na prvom mjestu ATP liste.

Nagradu Stefan Edberg dobija "igrač koji se tokom cijele godine ponašao na najvišem nivou profesionalizma i integriteta, koji se takmičio sa svojim kolegama sa najvećim poštenjem i koji je promovisao igru svojim aktivnostima van terena".

Federer rekorder sa 13 nagrada

Švajcarac Rodžer Federer je osvajao nagradu za sportsko ponašanje čak 13 puta u karijeri, dok je Rafael Nadal sakupio pet. Novak Đoković nijednom nije proglašen za "sportsmena". Stefan Edberg je nekadašnji švedski teniser koji je u karijeri osvojio šest grend slemova u dublu i singlu, a na prvom mjestu rang liste proveo je 72 nedjelje.

Edberg je 2004. godine ušao u tensiku Kuću slavnih, takođe je osvojio dvije bronzane medalje na Olimpijskim igrama 1988. u Seulu, u muškom singlu i dublu. Tokom svoje karijere, osvojio je 42 titule, od toga šest grend slem i četiri Masters turnira.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:15 Novak Đoković igra sirtaki Izvor: X/Frani2312 Izvor: X/Frani2312

