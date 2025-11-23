logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Da li smijem da kažem Novak?": Alkaraz pokazao poštovanje prema Đokoviću kao nikad prije

"Da li smijem da kažem Novak?": Alkaraz pokazao poštovanje prema Đokoviću kao nikad prije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz nije sasvim poštovao pravila igrice koja mu je bila zadata, ali je dao vrlo simpatičan odgovor koji je odmah bio prihvaćen

Karlos Alkaraz za igricu izabrao Novaka Đokovića Izvor: Kurir/Dado Đilas

Karlos Alkaraz bio je učesnik završnog turnira u Torinu, gdje je u finalu pretrpio poraz od Janika Sinera. A kako bi boravak na posljednjem turniru u sezoni bio zanimljiviji, igrači su pred sobom imali razne igrice, u jednoj od njih učestvovao je i Karlos Alkaraz, čiji odgovori su privukli pažnju.

Igrica je bila zasnovana na zanimljivim pitanjima, dok je ideja bila da teniser da odgovor u vidu imena nekog od igrača koji su se već našli u Torinu. Tako je Alkaraz na pitanje koga bi pozvao na večeru rekao Ben Šelton, Janik Siner je bio zadužen za parkiranje automobila, a Tejlor Fric i ponovo Ben Šelton bili su zaduženi za fotografisanje i objavu na društvenim mrežama.

Kad je u pitanju pomoć oko odabira odjevne kombinacije, Alkaraz je otkrio da bi pomoć potražio od Saše Zvereva, a onda je uslijedilo zanimljivo pitanje. "Koga bi pozvao da si u nevolji", čulo se, a Alkaraz je bez mnogo razmišljanja rekao Novak i pitao da li se računa odabir Srbina, s obzirom na to da nije bio na turniru u Torinu. Naravno, odgovor je prihvaćen.

Na kraju, Alkaraz je još i otkrio da bi na plivanje pozvao Bena Šeltona, pa bismo iz njegovih odgovora vrlo lako mogli zaključiti da je riječ o velikom prijateljstvu čak i u profesionalnom sportu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Novak Đoković Tenis Završni masters

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC