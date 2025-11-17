Koliko novca je Đoković zaradio u sezoni?

Završena je teniska sezona, bar kada su oni glavni turniri u pitanju, a sada je otkriveno i koliko novca su u njoj zaradili Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Janik Siner...
Teniska sezona je završena, bar za one najbolje. Još ima nekih manjih turnira koji se igraju, ali su mnogi na odmorima, na plaži i na mjestima koja ih čine srećnim. Zato su se pojavile zarade onih najboljih tenisera u ovoj sezoni.
Novak Đoković nalazi se tek na sedmom mestu i ukupno je uračunata zarada u singlu i dublu. Srbin je ukupno zaradio 5.141.175 dolara, od čega 5.127.245 u singlu, jer je igrao i dva turnira u dublu - u Briubejnu sa Nikom Kirjosom i Dohi sa Fernandom Vedraskom.
Na vrhu su, potpuno očekivano, Janik Siner i Karlos Alkaraz koji su jedini osvajali grend slem turnire i uzeli su veliki broj Mastersa i turnira iz serije 500. Italijan je suvereno prvi sa zaradom od 19.120.641 dolar, a iza je Karlos Alkaraz sa 18.803.427. Razliku je napravio Završni Masters u Torinu koji je pripao italijanskom igraču. Prva dvojica igrača planete zaradila su oko tri puta više od prvog sljedećeg pratioca - Zvereva...
Između njih i Novaka su Saša Zverev (6.060.174 dolara), Tejlor Fric (5.475.728), Feliks Ože-Alijasim (5.262.350), Aleks de Minor (5.241.711)...
Ovako izgleda lista 10 najplaćenijih tenisera:
- Janik Siner 19.120.641 dolara
- Karlos Alkaraz 18.803.427
- Saša Zverev 6.060.174
- Tejlor Fric 5.475.728
- Feliks Ože-Alijasim 5.262.350
- Aleks de Minor 5.241.711
- Novak Đoković 5.140.175
- Lorencu Muzeti 4.852.243
- Ben Šelton 4.745.259
- Džek Drejper 3.446.994 dolara
Zašto ova lista nije potpuna?
Treba naglasiti i da lista zarada koja jeste zvanična, nije potpuna. Zašto? Zato što se na njoj ne računaju egzibicioni turniri, zarade u miks dublu, bonusi koje igrači dobijaju, kao i novac koji dobijaju oni koji su bili zamjene na Završnom mastersu.
Šta to znači? Prosto, zarade su još veće. Siner je za osvajanje turnira "Šest kraljeva" u Rijadu dobio još 6 miliona dolara, Alkaraz, Zverev, Đoković, Fric i Cicipas su dobili po 1,5 miliona dolara samo od te egzibicije koja nije bila jedina...
