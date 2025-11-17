Koliko novca je Đoković zaradio u sezoni?

Završena je teniska sezona, bar kada su oni glavni turniri u pitanju, a sada je otkriveno i koliko novca su u njoj zaradili Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Janik Siner...

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Teniska sezona je završena, bar za one najbolje. Još ima nekih manjih turnira koji se igraju, ali su mnogi na odmorima, na plaži i na mjestima koja ih čine srećnim. Zato su se pojavile zarade onih najboljih tenisera u ovoj sezoni.

Novak Đoković nalazi se tek na sedmom mestu i ukupno je uračunata zarada u singlu i dublu. Srbin je ukupno zaradio 5.141.175 dolara, od čega 5.127.245 u singlu, jer je igrao i dva turnira u dublu - u Briubejnu sa Nikom Kirjosom i Dohi sa Fernandom Vedraskom.

Na vrhu su, potpuno očekivano, Janik Siner i Karlos Alkaraz koji su jedini osvajali grend slem turnire i uzeli su veliki broj Mastersa i turnira iz serije 500. Italijan je suvereno prvi sa zaradom od 19.120.641 dolar, a iza je Karlos Alkaraz sa 18.803.427. Razliku je napravio Završni Masters u Torinu koji je pripao italijanskom igraču. Prva dvojica igrača planete zaradila su oko tri puta više od prvog sljedećeg pratioca - Zvereva...

Između njih i Novaka su Saša Zverev (6.060.174 dolara), Tejlor Fric (5.475.728), Feliks Ože-Alijasim (5.262.350), Aleks de Minor (5.241.711)...

Ovako izgleda lista 10 najplaćenijih tenisera:

Janik Siner 19.120.641 dolara

Karlos Alkaraz 18.803.427

Saša Zverev 6.060.174

Tejlor Fric 5.475.728

Feliks Ože-Alijasim 5.262.350

Aleks de Minor 5.241.711

Novak Đoković 5.140.175

Lorencu Muzeti 4.852.243

Ben Šelton 4.745.259

Džek Drejper 3.446.994 dolara

Zašto ova lista nije potpuna?

Treba naglasiti i da lista zarada koja jeste zvanična, nije potpuna. Zašto? Zato što se na njoj ne računaju egzibicioni turniri, zarade u miks dublu, bonusi koje igrači dobijaju, kao i novac koji dobijaju oni koji su bili zamjene na Završnom mastersu.

Šta to znači? Prosto, zarade su još veće. Siner je za osvajanje turnira "Šest kraljeva" u Rijadu dobio još 6 miliona dolara, Alkaraz, Zverev, Đoković, Fric i Cicipas su dobili po 1,5 miliona dolara samo od te egzibicije koja nije bila jedina...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!