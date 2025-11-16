Novak Đoković ulaže 20 miliona evra u veliki posao u Atini

Srpski teniser želi da investira u veliki projekat u Grčkoj.

Najbolji srpski sportista u istoriji Novak Đoković odlučio je da se preseli sa porodicom u Atinu gdje će živjeti po završetku igračke karijere. Kako prenose grčki mediji, tačnije "Tenis 24", Đoković je spreman da investira preko 20 miliona evra u novi teniski kompleks u Elinikonu.

U pitanju je poznata lokacija u primorskoj zoni, a plan je da bude izgrađeno preko 20 teniskih terena, kao i igrališta za padel i piklbol i ostale sportove.

"Ovaj kompleks je bio pod mikroskopom nekih vrhunskih imena svjetskog tenisa, među kojima su se često pominjala imena Patrika Muratoglua, Novaka Đokovića, ali i porodice Sakari. Međutim, prema posljednjim informacijama, Đoković je najbliži da investira u ovaj projekat. On se već trajno nastanio u našoj zemlji i održao kontakte kako na vladinom nivou, tako i sa predstavnicima sportskog tržišta", navodi pomenuti portal.

Zašto se Đoković preselio u Atinu?

"Nisam to dugo planirao, iskreno", odgovorio je sa osmijehom tokom razgovora za SDNA.

"Zapravo, u posljednje dvije godine, stvari su se dešavale, odluke su se mijenjale u našim životima i privatno i profesionalno. Ali to je u redu, takav je život."

"Imamo dvoje male djece i pokušavamo da se prilagodimo i pronađemo najbolje okruženje i za njih. Jer to je prioritet, kako će djeca odrastati u najkorisnijem okruženju za njih, za njihovo psihološko, fizičko i emocionalno zdravlje. Da budu u okruženju u kojem osjećamo da imamo više vremena kao porodica, privatno."

Novak je opisao kako izgleda prilagođavanje novoj zemlji i novom okruženju.

"Posljednja dva mjeseca isprobavamo život u Grčkoj i stvari su veoma pozitivne. Osjećamo se dobrodošlim, ljudi su veoma ljubazni, velikodušni i prijateljski nastrojeni prema nama. Međutim, istovremeno, kao porodica osjećamo da imamo vremena da radimo stvari koje nas zbližavaju."

