"Novaku treba čudo za novi grend slem": Teniska legenda otpisala Đokovića, pa objasnila zašto

Bivša teniserka Žestin Enan analizirala je mogućnost Novaka Đokovića da u 2026. osvoji još jedan grend slem.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Bivša teniserka Žestin Enan govorila je o šansama da Novak Đoković još jednom u karijeri postane grend slem šampion. Dobro je poznato da najbolji svih vremena ima velike ambicije, volio bi da bar sa 25. titula stavi tačnu na karijeru, ali ostaje pitanje da li je njegova želja moguća? Naravno, u Novaka ne bi trebalo sumnjati, s obzirom na to da je u 2025. učestvovao u sva četiri polufinala.

Novak Đoković je posljednju grend slem titulu osvojio 2023. na US openu. Ma koliko nedostižno izgledalo da bi Novak moga da ponovi brojne uspjehe svoje mladosti, Srbin nas uporno demantuje, trebi trebalo imati povjerenja u njega i u narednom periodu. Međutim, bivša teniska legenda ne vjeruje toliko u olimpijskog šampion, prema njenim proricanjima biće potrebno čudo (povreda ili iznenađenje).

"Znate, ponekad je sve što je potrebno povreda, iznenađenje... Ali sa obojicom (Alkarazom i Sinerom), biće komplikovano", započela je Enan za Eurosport.

"Dozvoliće da ga zanesu prilike tu i tamo. Gajiće nadu, ali na kraju krajeva je realističan. Svjesni smo da je on sposoban da pronađe radost i negdje drugdje. Kada vidite slike iz Atine... to zaista mnogo govori o njegovoj ljubavi prema igri, prema emocijama, prema dijeljenju sa publikom."

Novak Đoković je u Atini, sad svom novom domu, uspeo da osvoji 101. titulu u karijeri. "Postojala je cijela priča oko tog turnira, ali to pokazuje da je sposoban da pronađe stvari i van grend slem turnira."